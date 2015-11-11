Москва, 11 ноября, 2015, 15:20 — ИА Регнум. 11 ноября, в день окончания Первой Мировой войны, на Поклонной горе в Москве прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Героев Первой Мировой войны. Аналогичные акции синхронно прошли в нескольких крупных городах России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мягков на акции памяти Героев Первой мировой войны на Поклонной горе

Торжественная церемония началась в 11 часов дня. В ходе мероприятия участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Также, по инициативе министерства обороны РФ, в ходе церемонии вручили ведомственные награды: медали «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества» и знаки отличия «За отличия в поисковом движении» I и III степеней.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры России Александр Жуковский, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, военнослужащие Московского гарнизона и воспитанники патриотических клубов Московского региона. Акция одновременно прошла в Москве, Туле, Липецке, Пскове, Оренбурге, Саранске и Калининграде.

Напомним, памятник Героям Первой Мировой войны создан на народные пожертвования и открыт 1 августа 2014 года по инициативе РВИО. Автор монумента — народный художник России Андрей Ковальчук.