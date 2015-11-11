Барнаул, 11 ноября, 2015, 14:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае наблюдается рост поголовья коз и овец — такие данные сегодня, 11 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

mosmonitor.ru Алтай значительно увеличил поголовье коз и овец

Всего на начало 2015 года, по данным статистики, в хозяйствах всех категорий насчитывалось без малого 246 тысяч овец и коз. Это наивысший показатель за последние 10 лет. Причем большая часть этих домашних «шерстяных» животных содержится в хозяйствах частников — 190,4 тысячи голов.

«По поголовью коз и овец регион занимает пока лишь шестое место по СФО. Это при том, что по количеству содержащегося крупного рогатого скота и птицы Алтайский край традиционно одерживает первое место в Сибири. К примеру, на 1 июля 2015 года в регионе насчитывалось без малого 879 тысяч голов КРС и 11 561 тысяча птицы, что является лучшим результатом в СФО», — отметили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Там же отметили, что если учитывать среднегодовой настриг шерсти, то здесь по итогам прошлого года показатель Алтайского края даже немного превышает среднестатистический показатель по Сибири и составляет 2,1 кг с 1 овцы в физическом весе. По СФО — 1,9 кг.

«По итогам прошлого года было настрижено 460 тонн шерсти коз и овец, из которых 394 тонны получили хозяйства населения.

Насколько изменится поголовье алтайского стада в перспективе, нам покажет Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая пройдет в Алтайском крае, как и в других регионах нашей страны, с 1 июля по 15 августа 2016 года», — напомнили в Алтайкрайстате.

Кстати, сегодня, 11 ноября в народе отмечается день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. В этот день наши предки начинали стричь овец. Аврамий считается покровителем овчаров, а Анастасия покровительницей, заступницей овец. В этот день овчары празднуют праздник, и в деревнях было принято угощать тех, кто стрижет овец.