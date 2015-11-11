Калуга, 11 ноября, 2015, 14:04 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, под руководством заместителя председателя калужского городского парламента Сергея Павлова состоялось заседание фракции партии «Единая Россия». Члены фракции рассмотрели вопрос о назначении на должность городского головы города Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, председатель комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы Александр Иванов ознакомил депутатов с итогами конкурса.

После обсуждения члены фракции приняли решение голосовать за включение в бюллетень двух кандидатов, Романа Потехина и Константина Горобцова, в связи с тем, что только они соответствуют всем квалификационным требованиям для замещения должности городского головы.

Члены фракции единогласно приняли решение на заседании городской думы поддержать кандидатуру Константина Горобцова. Также в ходе заседания было рассмотрено предложение заложить в городском бюджете на 2016 год средства на ремонт зданий детских садов, построенных в 50−60 годы XX века, а также на ремонт помещений центра дополнительного образования «Созвездие». Всего предлагается выделить 20 миллионов рублей. Члены фракции единогласно поддержали предложение. Руководитель фракции Сергей Павлов предложил также обратиться за поддержкой к депутатам других партий

«Многие детские сады находятся в аварийном состоянии, что создаёт угрозу для безопасности детей, — отметил Сергей Павлов, — вне зависимости от партийной принадлежности мы должны действовать на благо всех жителей города, уверен, что коллеги из других партий поддержат наше предложение».