Москва, 11 ноября, 2015, 13:55 — ИА Регнум.



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Эвакуация, как есть

Из 80 тысяч туристов, отдыхавших в Египте на 6 ноября, в Россию вернулись 45 тысяч. Об этом заявил в Госдуме в рамках правительственного часа зампред правительства РФ Аркадий Дворкович. «Сегодня острым оперативным вопросом является работа штаба по урегулированию последствий катастрофы на Синайском полуострове. Могу доложить, что из 80 тысяч туристов, отдыхавших в Египте, по данным на 6 ноября, вернулись в Россию уже около 45 тысяч человек, в те сроки, которые и планировали изначально», — сказал он.

Эвакуация российских граждан из Египта происходит достаточно слаженно и без происшествий, пока. Но после того как закончится эвакуация, вопросы с переносом отдыха, банкротством турфирм, как и вопросы взаимодействия с египетскими властями (которым нанесен огромный удар по туриндустрии), получат первоочередное звучание. И это отнюдь не самые простые вопросы, на которые придется отвечать нашим властям.

Новая психическая атака на рубль

Британский HSBC — один из крупнейших банковских конгломератов в мире — прогнозирует новый обвал национальной валюты, передает РБК со ссылкой на доклад аналитиков банка Мурата Топрака и Доминика Баннинга «Рубль: Этот медведь не впадет в спячку».

А наш притончик…

В Екатеринбурге предстоит суд над двумя бывшими полицейскими, которые оборудовали офисное помещение под оранжерею и выращивали там коноплю. В момент задержания в помещении на улице Первомайской был обнаружен 21 куст конопли общим весом порядка трёх килограммов.

ИА REGNUM спровоцировало скандал в Литве

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 11−18 ноября отправляется с визитами за границу. Сегодня он отправляется с двухдневным визитом в Белоруссию.

Дело в том, что визит Линкявичуса в Белоруссию будет проходить на фоне скандала, который разворачивается в Литве с подачи ИА REGNUM. Напомним, что доктор экономики Анна Мейзер дала эксклюзивный комментарий ИА REGNUM, в котором объяснила, почему взаимодействие белорусских и литовских политических элит может привести к «гибели» проекта Балтийской атомной станции. После этой публикации в Литве разразился скандал с обвинениями правительства в «предательстве национальных интересов» Литвы. Правительство Литвы отвергло все обвинения, но визит Линкявичуса в Белоруссии вполне может быть связан и с тем, что Литва и Белоруссия попытаются договориться о совместной «щадящей» формулировке признания факта сотрудничества по линии энергетического взаимодействия.

Гей, президент

Барак Обама стал первым действующим президентом, появившимся на обложке журнала для сексуальных меньшинств. Его фото напечатали в журнале OUT Magazine, специализирующемся на гей-моде, сообщает The Washington Times.

На наш взгляд, прекрасная карьера: от нобелевского лауреата до звезды гей-журнала.

Эстонская мечта: России — нет

В Эстонии в продажу поступили развивающие глобусы для детей, на которых отсутствует Россия.

Это в общем-то все, что нужно знать про Эстонию