Ереван, 11 ноября, 2015, 13:54 — ИА Регнум. Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 11 ноября во втором и окончательном чтении внесло поправки в Избирательный кодекс и в закон «Об идентификационных картах», которыми разрешается использование на выборах идентификационных карт. Поправками предусмотрено, что в ходе голосования ИД-карта приравнивается к внутреннему паспорту, за одним исключением — в отличие от паспорта на ИД-карте не будет ставиться печать об участии в голосовании. За проголосовали 74 депутата, 13 были против, 18 воздержались.

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Авторы законопроекта (депутаты от правящей партии) обосновали необходимость разрешения голосования по идентификационным картам предоставлением всем гражданам равных возможностей реализовать свои избирательные права, поскольку 172 тысяч граждан имеют только идентификационные карты, и им необходимо предоставить возможность участия в предстоящем конституционном референдуме. Согласно данным полиции Армении, примерно 500 тысяч граждан Армении являются владельцами ИД-карт (172 тысячи при этом не имеют паспортов).

Поправки были приняты после бурных обсуждений, а Республиканская партия Армении, у которой большинство в парламенте, отклонила практически все предложения оппозиции. Из предложений относительно включения дополнительных механизмов контроля для предотвращения повторного голосования авторы законопроекта приняли только два. В день голосования в отдельной колонке в списке избирателей будет ставится отметка о том, что гражданин проголосовал с идентификационной картой, а в протоколе о результатах голосования будет отмечено количество голосовавших с идентификационной картой.

Представлявший законопроект председатель постоянной комиссии парламента по государственно-правовым вопросам Ованес Саакян отметил, что предложения депутатов не были приняты авторами документа, поскольку время крайне ограничено и перед референдумом нет возможностей для реализации инициатив депутатского корпуса, на что оппозиция возразила, что ничто не мешало руководителю РПА, президенту Армении Сержу Саргсяну отодвинуть дату референдума и в спокойной обстановке обсудить все возможные механизмы по исключению фальсификаций.

Подобное поведение правящей партии еще раз дало повод усомнится в ее искренности, обвинить в создании дополнительных лазеек для повторного голосования и проведения конституционных изменений любой ценой. По словам оппозиционных депутатов, изменения в законопроекте не добавили нового механизма контроля, так как эта возможность уже была предусмотрена действующим законодательством, поскольку номера ИД-карт отличаются от номеров паспортов, и члены избирательных комиссий без труда смогли бы определить граждан, которые голосовали по ИД-картам.

Вместо этого не было принято наиболее часто звучащее предложение, представленное фракцией Армянский национальный конгресс, об отметке пальцев чернилами. Ованнес Саакян посчитал метод отметки пальцев избирателей чернилами не только дорогостоящим и трудоемким процессом, но также регрессивным: «Этот способ присущ регрессивным, отсталым странам, таким как Афганистан, где половина населения неграмотна».

Фракция «Дашнакцутюн» заявила, что из трех предложений, представленных ими, были приняты два. Одно предложение — еще до голосования в опубликованных списках отметить обладателей идентификационных карт, не было принято, потому что должностные лица убедили их, что это технически невозможно осуществить. Фракция проголосовала «за», несмотря на то, что, по словам представителя фракции Агвана Варданяна, это не идеальный вариант.

«Наши два предложения, в какой-то мере, создают противовес, я бы не сказал, что вариант идеальный, но в данной ситуации это является решением», — сказал Варданян.

«Оринац еркир» не поддержала законопроект. «Изначально мы говорим, что да, посредством нарушения закона, убирая подобные механизмы контроля, не может быть свободных и справедливых выборов. И референдум пройдет с явными фальсификациями», — заявила руководитель фракции Эгине Бишарян.

Вторая по численности фракция парламента — «Процветающая Армения» при голосовании воздержалась, потому что их предложения не были приняты, тем не менее партия подчеркивает, что имеет потенциал, чтобы в рамках действующего законодательства контролировать голосование, а более чем 180 тысяч граждан, являющихся обладателями идентификационной карт, нельзя лишать права на голосование.

Что касается даты проведения референдума — 6 декабря, то по мнению эксперта Совета Европы по вопросам СМИ Лорана Руйа, согласно европейским меркам, агитационная кампания по конституционным реформам в Армении длиться слишком коротко. Об этом 11 ноября он заявил в Ереване в ходе круглого стола.

«К примеру, подготовка к референдуму в Шотландии заняла год, минимальный срок подготовки предвыборной агитации в Европе занимает 3−6 месяцев, этот срок необходим для надлежащего информирования граждан о предстоящих изменениях», — заявил эксперт.