Барнаул, 11 ноября, 2015, 13:51 — ИА Регнум. В Алтайском крае, как и в ряде других регионов России, свой протест против повышения платы за проезд по федеральным дорогам выразили дальнобойщики. По этому случаю два экипажа сотрудников ГИБДД по Алтайскому краю сегодня, 11 ноября, обеспечивали безопасность на федеральной трассе М-52 под Новоалтайском. Как сообщили ИА REGNUM в отделе пропаганды ведомства, за время проведения акции никаких ЧП на дороге допущено не было. Трассу митингующие не перекрывали.

ИА «Амител» Акция протеста дальнобойщиков

Между тем, по словам очевидцев, после акции водители (а это около 150 митингующих) предпочли двигаться на своих грузовиках со скоростью 10−15 км в час по правой полосе. «…Были сотрудники уголовного розыска, которые заставляли снимать с машин таблички с надписью «3.73», также не объясняя причину», — отмечает один и участников группы Barnaul 22 в соцсетях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные акции протеста прошли сегодня вдоль дорог Подмосковья, Карелии, Ульяновской области, Сибири и других регионов России.

Водители большегрузов выступили с требованием об отмене сбора за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам, в противном случае дальнобойщики грозятся не выйти на работу с 15 ноября, когда в силу вступит соответствующее постановление правительства.

Напомним, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об изменении правил взимания платы за проезд 12-тонных автомобилей по федеральным дорогам общего пользования. Согласно постановлению, размер платы, взимаемой с большегрузов за 1 км пути по федеральным трассам, до 29 февраля 2016 года будет составлять 1,53 руб., а с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018-го он составит 3,06 руб. на 1 км.

Как заявляли в министерстве транспорта, введение сбора позволит компенсировать затраты на ремонт дорог, наибольший вред которым, по мнению ведомства, наносят именно грузовики.

Между тем в Алтайском крае уже существует более чем наглядное доказательство «убийства дороги» большегрузными автомобилями. Речь идет о по трассе регионального значения К-24 Троицкое — Целинное. Из-за отсутствия средств она так и не приведена полностью в порядок, — несмотря на предписания прокуратуры.

Совсем недавно этим участком дороги были неприятно удивлены инспекторы Общероссийского народного фронта.

«Дорога из Троицкого на Мартыново находится в плохом состоянии. Там идет разработка карьера, и многотонные грузовики просто убили дорогу, стирая ее с лица земли», — поделился впечатлением один из инспекторов ОНФ — депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, таких плохих дорог, как Троицкое — Целинное, общественники не встречали давно.

«Хуже была только дорога в Иркутской области. Такое положение недопустимо. 60 километров мы проехали за два часа. Это очень долго, просто неприемлемо, скажем, для движения скорой или пожарной помощи», — говорил Александр Васильев, побывавший на Алтае в конце сентября 2015 года.

А местные жители уже давно называют эту трассу «дорогой автомобильной смерти».