Джайпур, Индия, 11 ноября, 2015, 13:22 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, российские и индийские военнослужащие обменялись опытом проведения специальных операций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа, подразделения армий двух стран поочередно продемонстрировали свои навыки в организации рейдовых и штурмовых действий, блокированию назначенного района, захвату объектов, задержанию и уничтожению условных террористов.

Слон в битве. Раджастхан, Индия. XVIII век

Маневры проходят в рамках совместного учения «Индра-2015» на полигоне «Махаджан» в индийском штате Раджастан. По легенде учения, члены незаконного вооруженного формирования захватили два жилых дома. Предполагаемое количество боевиков — до 10 человек. Руководство учения принимает решение блокировать заданный район по периметру, с последующим захватом объектов штурмовыми группами с различных направлений. Всего в проведении операции были задействованы почти 100 вооруженных военнослужащих.

Как отметил, подводя итоги выполнения учебно-боевых задач, руководитель учения «Индра-2015» от Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Леготин, «проведенный обмен опытом тактических действий при проведении мотострелковыми подразделениями специальных операций полезен для обеих сторон и будет учтен в ходе активной фазы совместных маневров».

Напомним, торжественное открытие совместного российско-индийского учения «Индра-2015» состоялось 9 ноября на полигоне «Махаджан» в Индии. В нем принимают участие около 250 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области. Как отметил в приветственном слове к участникам учения командир отдельной мотострелковой бригады ЮВО генерал-майор Сергей Леготин, «Индра-2015» имеет большое значение.

«Совместные действия российско-индийских сил нацелены на отработку задач ликвидации потенциальных террористических угроз, укрепление сотрудничества в военной сфере между Россией и Индией и не направлены против третьих стран», — подчеркнул Леготин.

Военнослужащие Вооруженных Сил России прибыли в Индию двумя военно-транспортными самолетами Ил-76 за день до торжественного открытия. В течение 10 дней участники учения «Индра-2015» обменяются опытом выполнения различных тактических задач, отработают вопросы охраны важных государственных объектов, сопровождения колонн, уничтожения незаконных вооруженных формирований.

Как добавили в ЮВО, учение «Индра-2015» проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 18 ноября.