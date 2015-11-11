Киев, 11 ноября, 2015, 13:21 — ИА Регнум. В Запорожской области Украины во время учебного полета разбился военный самолет Су-25. Как говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины, в результате инцидента погиб пилот, 1992 года рождения.

topwar.ru Самолет

«Сегодня, 11 ноября, около 10 утра во время выполнения планового учебного полета разбился самолет Воздушных сил Украины Су-25, — отмечается в сообщении. — Трагедия произошла в 40 км севернее Запорожья».

В настоящее время на месте крушения работает поисково-спасательная группа.

Причины аварии пока неизвестны.