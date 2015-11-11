Иркутск, 11 ноября, 2015, 13:17 — ИА Регнум. В час дня несколько десятков фур встали на обочинах федеральных трасс М-53 и М-55. Водители решили не перекрывать движение, поскольку эта акция несанкционированная. Участники акции требуют не вводить плату за проезд по федеральным автодорогам собственникам грузовиков весом свыше 12 тонн. Так, с 15 ноября за один километр пути придётся заплатить чуть больше полутора рублей, сообщают «Вести Иркутск».

www.vesti.ru Десятки фур встали на обочинах федеральных трасс М-53 и М-55

Вместе с тем, представители автотранспортных компаний уверены, что с 1 марта цена поднимется почти до четырёх рублей. Чиновники решили ввести плату за проезд по федеральным автодорогам в качестве возмещения вреда, который тяжёлые машины наносят дорогам. Предполагается, что собранные таким образом средства пойдут на ремонт трасс. Вместе с тем, предприниматели уверены, что такой сбор приведет к удорожанию автоперевозок. И как следствие, это отразится на их потребителях. Также участники акции считают, что дополнительные расходы могут привести к тому, что многие из них просто разорятся.