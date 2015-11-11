Чебоксары, 11 ноября, 2015, 13:15 — ИА Регнум. Чувашские дальнобойщики присоединились к акциям протеста против взимания дополнительной платы за проезд. Грузовые фуры со включенными «аварийками» стояли на федеральной трассе в Чебоксарском районе, при въезде в Чебоксары, возле машин — протестующие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM автолюбители.

forum.zarulem.ws/ Акция протеста дальнобойщиков в Чувашии. Фото автофорума «За рулём»

Данные о численности участников акции протеста разнятся: сообщается от 50 до 100 и выше дальнобойщиках. На местном автофоруме ветка с обсуждением акции протеста является одной из самых читаемых, за ходом событий наблюдают более 350 человек. «Поддерживаю водителей! И пенсию получать будем в 70… посмертно… Душат народ шарфиком потихоньку, не спеша», — пишет один из участников форума. И его поддерживают форумчане: «Как говорится, прикол — приколами, а так действительно дойдёт до того, что скоро введут налог на воздух».

Отметим, что акции протеста охватили федеральные трассы, наиболее массовые — в центральной части России, в сибирских городах. Ранее сообщалось, что в Новосибирске примерно две сотни грузовиков заблокировали въезд в город. Около 60 фур выстроились вдоль обочины на федеральной трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. В Белгородской области на трассе Москва-Крым протестовали более 150 водителей — столько же вышли на акцию протеста в Махачкале. Протестующие водители считают, что пошлина существенно сократит их доход, значительную часть из которого, по их словам, они и так тратят на покупку дорогостоящих запчастей для грузовиков и ремонт транспорта в автосервисах. Водители намерены продолжить акцию протеста, если плата будет введена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». Размер платы в результате составил 3,5 руб. за 1 км пройденного пути. Изначально планировалось, что закон вступит в силу 1 ноября 2014 года, однако впоследствии дата была перенесена на 15 ноября 2015-го. В мае текущего года правительство РФ повысило размер платы за проезд грузовиков по дорогам до 3,73 руб. за 1 км.

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Напомним, инициатива введения системы оплаты проезда исходит от Федерального дорожного агентства России. Соответствующая информация опубликована на сайте Росавтодора. «В основе проекта лежит принцип «пользователь платит», который уже несколько десятков лет используется в зарубежных странах и позволяет уйти от таких социально-несправедливых схем как, например, увеличение транспортного налога, когда отсутствует дифференцированный подход к пользователям автодорог. То есть платят как раз те, кто больше всего разрушает дороги, зарабатывая на перевозках, а не те автовладельцы, которые могут очень редко пользоваться дорогами и чьи транспортные средства не наносят столь существенного вреда дорогам», — сообщалось на сайте ведомства.

На сайте Росавтодора со ссылкой на заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по транспорту Сергея Тен сообщается, что ввод в эксплуатацию системы взимания платы с большегрузов массой свыше 12 тонн позволит «сделать систему перевозки грузов на федеральных трассах более прозрачной»: «Работа под контролем государства потребует от руководства транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей соблюдать требования, предъявляемые к данному виду деятельности, а также больше уделять времени безопасности дорожного движения». По словам депутата, из 1,5 млн зарегистрированных в России «12-тонников» порядка 20% принадлежат частным лицам. «Большинство таких предпринимателей зачастую занимаются незаконной коммерческой деятельностью в обход налогов и установленных государством допустимых весовых масс и нагрузок. Это, становятся причиной разрушения мостов и путепроводов», — цитируют в ведомстве заявление депутата Госдумы.

Напомним, на этой неделе Госдума обсудила во втором чтении законопроект о введении для недобросовестного должника временного ограничения права на управление транспортным средством. Право пользования транспортным средством — не только автомобилем — может быть приостановлено в ряде случаев, в частности, при неуплате алиментов, при наличии долга, превышающего 10 тыс. рублей.

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