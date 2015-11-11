Владивосток, 11 ноября, 2015, 13:24 — ИА Регнум. В национальном парке «Земля леопарда», расположенном в Приморье, один из обитателей заповедника сделал фотографию самого себя. Тигр, прогуливаясь рядом с фотоловушкой, сделал селфи. Об этом сообщили в официальном Instagram парка.

www.instagram.com/p/97MWpbxWjO Скриншот записи

«Тигриное селфи перед фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда», — подписали фотографию зверя.

По словам главного специалиста по связи с общественностью ФГБУ «Земля леопардов» Марии Окуловой в комментарии для РИА «Новости», такие снимки редких животных в формате «селфи», сделанные на территории парка, встречаются часто. Поэтому научные сотрудники спокойно реагируют на подобные фотографии.

Также Окулова объяснила, что зверей может заинтересовать форма фотоловушки, ее запах. Кроме того, наблюдения за реакцией животных парка показали, что звери не боятся фотоловушек, что является положительным результатом, так как камера позволяет сделать множество снимков обитателей заповедника.

Примечательно, что скрытым фотокамерам чаще удается запечатлевать леопардов, а не тигров. Однако это связано не с склонностью леопардов к фотосессиям, а лишь тем, что их в нацпарке обитает больше, чем тиров.

«Их (леопардов — прим. ИА REGNUM) у нас почти в два раза больше — около 60. Но оба вида одинаково интересуются фотоловушками», — отметила Мария Окулова.

Отметим, что селфи животных довольно часто встречаются в СМИ и соцсетях в последнее время. Так, ранее ИА REGNUM сообщало о морском котике из Австралии, который сделал «себяшку» на фоне пингвинов. Конечно, фотографию нельзя с точностью назвать как сделанную именно в формате «селфи», так как животное не само сделало фото. Авторство снимка принадлежит фотографу из Великобритании Ингер Ван Дейк.

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