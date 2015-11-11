Москва, 11 ноября, 2015, 13:13 — ИА Регнум. Акция протеста дальнобойщиков проходит на участке трассы М4 недалеко от подмосковного Подольска. Водители протестуют против введения платы за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей весом более 12 тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

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Напомним, в феврале 2015 года Минтранс РФ ввел плату с грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам. Полученные средства планируется направить на реконструкцию дорог и поддержание их эксплуатации. Ранее директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Штауфф выразил опасение, что введение с 2015 года платы за проезд грузового транспорта по российским дорогам приведет к значительному подорожанию услуг по перевозке грузов, что повлечет за собой рост потребительских цен на товары, перевозимые по автомобильным дорогам.

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В ходе акции протеста транспортные средства стоят с включенными аварийными сигналами. В руках у участников забастовки плакаты с лозунгами: «Мы против 3,73», «Нет платному проезду». На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы, зампредседателя комитета по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР), дальнобойщики поздно обратили внимание на проблему.

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«Власть должна слышать общество. Если власть не слышит эти призывы, то что остается обществу как не проводить какие-то пикеты, митинги и забастовки. Посмотрите как на Западе профсоюзы могут отстаивать свои протесты. Я не говорю, что так должно быть в России. Я прекрасно понимаю, почему водители вышли на акцию, но призываю обратить внимание на то, что постановление об увеличении платы от 2012 года. Почему перевозчики, зная все нюансы отрасли, раньше не пришли? Почему довели ситуацию до такой точки, что сейчас страдают и перевозчики, и простые люди. Я — за цивилизованное общение», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что в акции в Подмосковье могут принять участие более 200 фур. По словам заместителя председателя комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилла Жигарева (ЛДПР), протест водителей «необоснован», а перекрытие трасс — не путь к разрешению ситуации.