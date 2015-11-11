Москва, 11 ноября, 2015, 12:44 — ИА Регнум. Разработка нового российского вооружения не потребует никаких дополнительных расходов, поскольку возможность их создания уже заложена в бюджет госпрограммы до 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет работать и над системами противоракетной обороны, и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны.

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«Заявление президента России Владимира Путина не связано с гонкой вооружений, оно связано с реакцией России на возникающие угрозы. Все наши мероприятия по производству и созданию нового оружия находятся в пределах расходов на государственную программу вооружения до 2020 года, поэтому никаких лишних денег это не потребует», — сказал Коротченко.

По его словам, акцент будет сделан на новые типы межконтинентальных баллистических ракет: «Что касается практических решений, то речь идёт, в первую очередь, о принятии на вооружение и серийной поставке в войска новых типов межконтинентальных баллистических ракет. Уже серийно производятся такие ракетные комплексы, как РС-24 «Ярс» шахтного и мобильного базирования, которые оснащаются развитым комплексом средств преодоления противоракетной обороны. То же самое касается морской баллистической ракеты «Булава», которая также обладает развитым комплексом средств преодоления противоракетной обороны».

Коротченко считает, что такие разработки позволят России наносить «удар возмездия» в случае проявления агрессии в отношении себя: «На подходе ещё несколько типов новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут оснащены маневрирующими боевыми блоками. Всё это позволит комплексно решать вопрос преодоления противоракетной обороны любого потенциального противника и гарантированного нанесения «удара возмездия» в случае, если против России будет совершена агрессия».

Напомним, ранее на совещании по вопросам развития ОПК президент России Владимир Путин заявил, что истинной целью расширения системы ПРО США является «нейтрализация стратегического потенциала других ядерных государств», прежде всего, России. «Мы будем работать и над системами противоракетной обороны, но на первом этапе, как мы неоднократно говорили, будем работать и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны», — сказал Путин.