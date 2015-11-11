Санкт-Петербург, 11 ноября, 2015, 13:25 — ИА Регнум.



Карл Петрович Беггров. Поезд Царскосельской железной дороги. 1837

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11 ноября 1837 года состоялось торжественное открытие первой в России железной дороги. Царскосельская магистраль протянулась на 27 километров от Петербурга до Павловска и была построена под руководством австрийского инженера Франца фон Герстнера. Паровозы, вагоны и большая часть путей и путевых сооружений были закуплены за границей, так как в Европе железнодорожное строительство, начавшееся незадолго до этого, уже успело набрать большие обороты — к 1840 году в Великобритании насчитывалось более 2000 км путей.

Во многих странах, где железнодорожное сообщение появилось достаточно рано, пуск первого поезда производил на общество большое впечатление, воодушевлял и вдохновлял. Сама история развития этого вида транспорта настолько неразрывно связана с последними технологическими достижениями того времени, что использование его всегда подразумевало овладение этими разработками, а значит и большой потенциал для развития в других областях — производстве, горном деле и так далее.

Но именно в России — огромной стране, веками испытывавшей колоссальные проблемы с сухопутными перевозками, ограничивающими развитие торговли, промышленный рост, военный потенциал — создание сети железных дорог стало долгожданным событием. Скромная, но вполне полноценная Царскосельская магистраль стала полигоном для обкатки технологий, обучения специалистов и создания образцов и отработки технологических процессов, необходимых для развития железных дорог в России.

История железных дорог в нашей стране началась 178 лет назад. С тех пор значение транспорта вообще и этого вида в частности не уменьшилось ни на йоту. И хотя железнодорожная сеть России занимает третье место в мире по общей протяженности, второе место в мире по электрофицированности и первое место по способности к запуску баллистических ракет, она еще далека от совершенства и требует серьезного развития и модернизации. За последние 30 лет в мире железнодорожного транспорта появилось много нового, что очень мало, если вообще, представлено у нас. Есть еще куда прокладывать пути, снова есть еще что перенимать у зарубежных партнеров.