Москва, 11 ноября, 2015, 12:28 — ИА Регнум. Потери российских туроператоров от прекращения авиасообщения с Египтом оцениваются приблизительно в 1,5 млрд рублей, сообщила официальный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

oboi.ws Самолет

«В общей сложности 9 крупнейших туроператоров, активно работающих с Египтом, оценили свои потери в 1,5 млрд рублей, — пояснила она. — Это прикидочная цифра, которая будет уточняться».

Тюрина пояснила, что основные расходы связаны с вывозом туристов и их багажа из Египта (в настоящее время компании вынуждены отправлять в арабскую республику пустые самолеты).

«Это оплата пустых рейсов в один конец, — рассказала она. — Фактически это деньги клиентов, которые были собраны на будущие рейсы, ими сейчас оплачивается вывоз людей».

Кроме того, у туристических компаний есть и другие потери, связанные с предоплатами египетским отельерам.

«Но с ними туроператоры будут решать проблему самостоятельно — откладывать, замораживать, перепродавать свои комнаты на другие рынки, если запрет продлится долго», — добавила Тюрина.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу с предложениями, как помочь туристическому бизнесу из-за прерванного авиасообщения с Египтом, пишет РСН.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы самолёта Airbus А-321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове. Соответствующую рекомендацию дал главе государства директор ФСБ России.

Напомним, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября. Лайнер Airbus A-321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение через 23 минуты после вылета. На борту самолёта находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.