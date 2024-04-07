Вашингтон, 11 ноября, 2015, 12:27 — ИА Регнум. Американскому актёру и продюсеру Леонардо Ди Каприо исполнился 41 год, сообщает teleprogramma.pro

gettyimages.com Леонардо Ди Каприо

Напомним, что Леонардо Ди Каприо — американский актёр и продюсер. Пятикратный номинант на премию «Оскар», трижды номинант на премию BAFTA, дважды удостоен премии «Золотой глобус».

Дебютировал в кино в комедийном фильме ужасов «Зубастики 3». Наибольшую популярность принёс актёру фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона (1997 год). В 2015 году актёр снялся в фильме «Выживший» режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту в главной роли Хью Гласса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2010 года Владимир Путин и Леонардо Ди Каприо, встретившиеся на Тигрином форуме в Санкт-Петербурге, поговорили о русских корнях американского актера. «Да, фамилия моих предков была Смирновы», — сказал Ди Каприо. «Знаменитая фамилия», — отметил российский премьер. И спросил у актера, говорит ли тот по-русски. «Нет, но если бы здесь была моя бабушка, она бы с вами поговорила по-русски», — ответил Ди Каприо.

Читайте подробнее: Ди Каприо рассказал Путину, что он наполовину русский