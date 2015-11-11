Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2015, 12:24 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Вахта памяти-2015, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в середине октября, поисковики Ростовской области продолжают свою деятельность. Работы добровольцы объединения «Миус-фронт» ведут на линии прорыва Миус-фронта в августе 1943-го. В ходе этого сражения с вооруженной немецкой армией погибли и получили ранения порядка 820 тыс. советских солдат. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в организации 11 ноября, на днях поисковики обнаружили пулемётный расчёт.

vk.com/mius_front Поисковые работы на Дону продолжаются

«Два бойца, погибшие от взрыва мины, лежали на дне неглубокого окопа. Всё их укрытие было усыпано гильзами от пулемёта Дегтярёва. У одного из солдат на груди найден знак «Отличный пулемётчик», свидетельствующий о том, что они были опытными бойцами. Красноармейцы прикрывали атаку своей роты, но не успели сменить позицию. Или спасли роту от огромных потерь. Найденные личные вещи пулемётчиков, возможно, помогут в установлении личности героев», — отметили в объединении «Миус-фронт».

Кроме того, работы ведутся на поле боя 4-го Кубанского и 5-го Донского конно-механизированных казачьих кавалерийских корпусов с армией гитлеровцев. Об этом говорят обнаруженные останки лошадей. Ранее тщательных поисковых выездов на места этих сражений не проводилось.

Удалось поисковикам отыскать солдат Красной армии в Куйбышевском районе. На месте, где пролегала немецкая траншея, найдены два безымянных солдата. Как предполагают эксперты, одному из них едва исполнилось 18.

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Напомним, что по итогам Вахты памяти-2015 поисковики донского региона на полях сражений нашли останки более 300 советских солдат. В 2014 году из небытия вернули порядка 410 воинов, отдавших жизни за независимость Родины. С помощью чудом сохранившихся личных вещей фронтовиков были установлены имена 113 бойцов, 369 останков преданы земле со всеми воинскими почестями.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на фронт из Ростовской области ушло около 700 тыс. жителей. Не вернулся домой каждый второй. На Дону живыми свидетелями тех событий являются около 5 тыс. ветеранов, которые сражались с немцами на линии огня.