Вашингтон, 11 ноября, 2015, 12:04 — ИА Регнум. Вокалист рэпкор-группы Limp Bizkit Фред Дёрст получил в подарок кольцо с изображением президента России Владимира Путина. Об этом артист сообщил на своей страничке в Instagram.

instagram.com/freddurst Фред Дерст

Дёрст пояснил, что подарок был вручен ему на концерте в Самаре одним из поклонников группы. Подарок музыканту понравился. Он пояснил в соцсети, что относится к российскому президенту с уважением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фред Дёрст в эфире радиостанции Rock FM рассказал о своем желании получить российское гражданство. «Да, я хочу получить российский паспорт, — заявил Дерст. — Если у вас есть связи в госструктурах — поделитесь». Данное решение лидер рок-группы Limp Bizkit объяснил любовью к Российской Федерации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фред Дерст намерен в ближайшее время получить российский паспорт и переехать на постоянное место жительства в Крым. Обращение с бизнес-планом по работе на полуострове музыкант уже направил в администрацию российского полуострова.

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Напомним, что Фред Дёрст — американский певец и режиссёр, наиболее известен как основатель и вокалист рэпкор-группы Limp Bizkit. 1 сентября 2015 года Фред Дёрст в интервью радиостанции Rock FM заявил о своём намерении получить российское гражданство.