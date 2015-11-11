Барнаул, 11 ноября, 2015, 11:58 — ИА Регнум. Минусовые температуры, недавно установившиеся в Алтайском крае, спровоцировали уже 4 трагедии на воде. Погибли трое взрослых и один ребенок. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили сегодня, 11 ноября, в региональном управлении МЧС.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели демонстрируют приемы спасения человека из проруби

Выяснилось, что 6 ноября под лед ушел 9-летний ребенок — житель села Тишинка Рубцовского района. Произошло это в тот момент, когда мальчик играл в хоккей со своими приятелями на тонком льду пруда.

Буквально на следующий день, 7 ноября, случилось еще два несчастных случая на воде. Под Новоалтайском, провалившись под лед на реке Чесноковка, погибли два рыбака. А в селе Пещерка Залесовского района мужчина погиб при попытке пройти пешком через замерзшее озеро Хвощевское.

Алтайские спасатели обеспокоены беспечностью жителей Алтайского края, которые, пренебрегая своей безопасностью, выходят на тонкий лед. Поэтому сегодня, 11 ноября, они провели профилактическое мероприятие, в ходе которого наглядно продемонстрировали представителям СМИ приемы спасения людей, провалившихся под лед.

Ради выполнения этой задачи представители МЧС сами «уходили под лед» и в деталях демонстрировали алгоритм действий в случае похожего ЧП.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что лед в настоящее время еще недостаточно прочен, и каждый шаг по нему может стать для человека последним.