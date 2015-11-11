Москва, 11 ноября, 2015, 11:44 — ИА Регнум. Власти Москвы не исключают возможность продления Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до поселка Коммунарка «новой Москвы» — об этом заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в стройкомпллексе города.

forum.nashtransport.ru Московский Метрополитен, станция Саларьево

По словам заммэра, в настоящее время ведется «градостроительная проработка» возможности продления Сокольнической линии метро до Коммунарки. При этом, напомнил он, в поселок Коммунарка планируется проложить еще одну линию метро от станции «Улица Новаторов» Третьего пересадочного контура (Второе кольцо метроплитена). Таким образом, крупный административно-деловой центр, который появится в Коммунарке, будет обеспечен двумя станциями метро разных линий, констатировал Хуснуллин. Ни о каких конкретных сроках в отношении этого проекта речь пока не идет.

Напомним, в 2015 году планируется завершить строительство станций «Саларьево» и «Румянцево» на «красной» ветке метро, а пассажирское движение на этом участке будет запущено в 2016 году. Это первые станции, которые откроются в «новой Москве».