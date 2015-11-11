Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2015, 11:04 — ИА Регнум. В Ростовской области разгоревшийся в середине октября спор о передаче четырех зданий, принадлежащих Старочеркасскому историко-архитектурному музею-заповеднику Ростовской-на-Дону епархии, набирает новые обороты. Накануне на большой пресс-конференции Донской митрополии были представлены документы, свидетельствующие о том, что строения и раньше принадлежали Русской православной церкви. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, разговор сложился односторонним, так как на встречу с журналистами не были приглашены сотрудники ни министерства культуры региона, ни музейного хранилища.

rostoveparhia.ru План Ефремовского подворья в станице Старочеркасской

По словам руководителя Ростовского регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, официального приглашения сотрудники минкульта и музея не получили. И это связано с тем, что их позиция не в пользу передачи зданий РПЦ. «Существует письмо министерства культуры Ростовской области, в котором говорится, что передать Атаманский дворец и дом Степана Ефремова — главную изюминку музея — РПЦ можно только при условии, что взамен будет предоставлено равноценное помещение. Но понимаете, дать равноценное помещение попросту невозможно. Равноценное помещение Атаманскому дворцу найти нельзя. Можно сделать точную копию, но это будет копия, современные строители такого не сделают. Тогда епархия пошла другим путём: предоставить здания в безвозмездное пользование. Но этот период может закончиться, и всё произойдёт, как с домиком Врангеля (он был в безвозмездном пользовании у РПЦ, переведён в собственность, а затем продан частному лицу — прим. ИА REGNUM). И до сих пор в этом помещении музея нет. Также есть дом Жученковых, переданный РПЦ, закрыт даже для директора Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника», — рассказал Александр Кожин.

Как отметил собеседник, продолжение разговора с участием всех сторон необходимо. Это связано с тем, что справки, на которые опирается Ростовская-на-Дону епархия, действительно существуют. Но этот факт не отменяет то, что есть и другие документы, которые свидетельствуют об обратном. «Мы ждём из Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург) документы с живыми печатями, оспаривающие точку зрения Донской митрополии. Поверьте, верующих хватает ровно на ту домовую церковь, которая находится на территории музея. Монастырь сегодня имеет семь объектов, которые принадлежали раньше музею. На данный момент только четыре здания остались в ведении музея, остальные семь переданы РПЦ», — посетовал Александр Кожин.

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Напомним, что жители Старочеркасской уже собрали свыше 500 подписей против передачи музейных объектов РПЦ. Станичники всерьез опасаются за судьбу памятников истории и архитектуры, так как «их реставрация и поддержание в надлежащем виде требует специальных знаний, серьёзных денежных вложений и кропотливой работы. Сохранят ли деятели церкви исторический облик зданий? Останутся ли они общедоступными? Предшествующий опыт передачи церкви других зданий (тот же дом Жученковых, домик Врангеля) говорит, скорее, об обратном», — говорится в петиции. Люди просят оставить в ведении музея Атаманский дворец — символ воинской славы донских казаков. Между тем, передача объектов РПЦ утверждена распоряжением министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 28 сентября 2015 года.