Москва, 11 ноября, 2015, 10:58 — ИА Регнум. После сильного спада экономики в России в январе — мае 2015 года ос­новные социально-экономические индикаторы стабилизировались в июне — июле. Данные в целом по России не отражают региональных различий, которые обусловлены в основном специализацией экономики регионов. Таковы данные анализа региональных данных за 6−7 месяцев 2015 года, проведенного экспертом, ведущим научным сотрудником Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Натальей Зубаревич.

csils.hse.ru Ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич

Промышленность

В январе — июле 2015 г. отри­цательная динамика промышленного производ­ства наблюдалась в 35 регионах. География спада в основном обусловлена отраслевой специализа­цией регионов. Опережающий спад отмечался в обрабатывающих отраслях (-4,9% за январь — июль 2015 г.) при относительной стабильности в добыва­ющих (+0,1% за тот же период).

Самые проблемные — регионы со специализа­цией на транспортном машиностроении (произ­водство автомобилей и вагонов), на других подо­траслях гражданского машиностроения, а также на отраслях инвестиционного спроса — производ­стве строительных материалов и др. Сильнее все­го снизилось производство в городах федераль­ного значения и регионах локализации новых сборочных предприятий автопрома — в Калинин­градской и Калужской областях. Кроме то­го, кризисный спад оказался более сильным в полудепрессивных регионах — Костромской, Иванов­ской, Тверской, Курганской, Амурской областях. Региональная картина сформировалась к маю и с тех пор почти не изменилась.

Производство росло в регионах с высокой долей предприятий ВПК (Тульская, Брянская, Владимир­ская, Ярославская области, Марий Эл, Кировская, Пензенская, Ульяновская области). Им помог рост объемов госзаказа, профинансированного из феде­рального бюджета. Продолжается рост и в Тюмен­ской области, которая проводила активную полити­ку привлечения инвестиций, что обеспечило ввод новых предприятий обрабатывающей промышлен­ности. Сохраняется также рост промышленности в новых регионах добычи углеводородов на востоке страны (Сахалинская, Иркутская области, Республи­ка Якутия) и в Ненецком АО. Однако динамика в ве­дущих регионах со специализацией на отраслях ТЭК и металлургии близка к нулевой, или в них наблюда­ется небольшой спад Самая значительная доля ре­гионов с промышленным спадом — в Центральном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Темпы спада в обрабатывающей промышленно­сти в январе — июле 2015 г. были высокими, отрица­тельная динамика наблюдалась в 45 регионах. Самый сильный спад обрабатывающей промышленности от­мечается в Оренбургской области (почти на четверть из-за спада в отраслях первого передела), Москве, Тверской и Калининградской областях (на 14−15%), Калужской и Курганской областях, Санкт-Петербурге и Ха­баровском крае (на 10%), а также в ряде слаборазви­тых республик и дальневосточных регионов, в кото­рых промышленное производство невелико.

Инвестиции

Спад инвестиций в I полугодии 2015 г. ускорился (-5,4%), выросло и число регионов с отрицательной динамикой инвестиций — их стало 49, а с учетом Севастополя и Республики Крым — 51. В тот же период 2014 г. регионов с негатив­ной динамикой инвестиций было меньше — 32.

Все регионы с максимальным спадом инвести­ций в I полугодии 2015 г. (на 30−50%) имеют ин­дустриальную специализацию: Архангельская, Ни­жегородская и Свердловская области, республики Коми и Хакасия, Хабаровский край. Сильный спад в Краснодарском крае — следствие эффекта высокой базы накануне Олимпиады. Доля регионов с сокра­щением инвестиций максимальна в Уральском, Си­бирском и Северо-Западном ФО. Кроме того, снизи­лись инвестиции в Крымском ФО (на 20%) — здесь существуют барьеры, в том числе административ­ные, препятствующие реализации программ, заяв­ленных российскими властями.

Территориальная структура инвестиций по фе­деральным округам и ведущим регионам за I полугодие 2015 г. показывает реальные экономи­ческие приоритеты государства. Наибольшая доля инвестиций пришлась на Центральный ФО (23%), а также Уральский и Приволжский ФО (18−19%). До­ля Дальнего Востока намного ниже (6,4%), а доля Крымского ФО минимальна (0,2%).

Среди регионов лидирует Тюменская область с автономными округами (15,2%), при этом на Ханты-Мансийский АО приходится 7,6% всех инвести­ций, на Ямало-Ненецкий — 5,7%. Таким образом, инвестиции в России по-прежнему идут прежде всего в добычу нефтегазовых ресурсов.

Еще один лидер — Москва (9,6%), инвестиции в столицу в I полугодии 2015 г., в отличие от Санк-Петербурга, не сокращались.

Розничная торговля

Резкий спад розничной торговли (почти на 10%) произошел с января по апрель 2015 г., к маю снижение практически пре­кратилось. За январь — июль 2015 г. спад розничной торговли в среднем по России составил 8%, рознич­ная торговля сократилась в 77 регионах.

Наибольшее сокращение произошло в инду­стриальных регионах с более сильным спадом про­изводства, ростом неполной занятости и, как след­ствие, снижением реальной заработной платы (Ива­новская, Владимирская, Мурманская, Самарская, Нижегородская, Ульяновская, Челябинская, Сверд­ловская, Кемеровская области, Республика Коми, Та­тарстан, Башкирия и др.), а также в городах фе­дерального значения и в регионах с городами-миллионниками (Новосибирская, Омская области).

Географически потребление населения сильнее всего уменьшилось на Урале, в Поволжье, Сибири и на Северо-Западе, т. е. в индустриальных регио­нах. Рост потребления в некоторых слаборазвитых республиках и Чукотском АО можно объяснить только низким уровнем достоверности статистики у них.

Занятость

Уровень безработицы остается не­значительным. Он даже немного снизился в мае — июле 2015 г. по сравнению с началом года (с 5,8 до 5,4% от экономически активного населения). Лет­нее снижение — следствие типичного для России сезонного фактора. Региональная картина также вполне благополучна: по сравнению с началом го­да уровень безработицы, измеряемый по методо­логии МОТ, снизился в подавляющем большинстве регионов.

Несмотря на дальнейшее развитие кризиса, ры­нок труда на него не реагирует. Главная причина, известная по предыдущим кризисам, — российский рынок труда отличается особой реакцией на эко­номические спады. На фоне умеренного или слабо­го роста безработицы быстро растет неполная заня­тость (административные отпуска, простои и др.), что позволяет снизить издержки работодателей. Россий­ские занятые легче готовы терпеть снижение зара­ботков, чем потерю работы.

Вторая причина — демографическая: на рынок труда выходит малочисленное поколение 1990-х годов рождения, а покидает его значительно большее по численности поколение 1950-х годов рождения. Третья причина — большое число трудовых мигрантов в российской экономике, а они при отсутствии работы уезжают, хотя бы частично, или не приезжают, что помогает балансировать спрос и предложение на рынке труда.

Неполная занятость медленно растет с 2014 г., но ее масштабы существенно различаются по отраслям экономики. По данным Росстата, во II кв. 2015 г. самый высокий уровень неполной занятости отмечался на предприятиях обрабатывающих производств, особенно на предприятиях по производству транспортных средств и оборудования, а также в гостиничном и ресторанном бизнесах, где сокращение платежеспособного спроса и числа клиентов наиболее значительно.

Повышенный уровень неполной занятости в виде отпусков без сохранения заработной платы характе­рен для индустриальных регионов Урала, Поволжья и части регионов Центра, а также Калининградской области и для городов федерального значения.

Географическая картина неполной занятости по­ка нечеткая, но все более очевидно, что этот кри­зис не только промышленный, города федераль­ного значения с наиболее развитым сектором услуг оказались в числе лидеров по уровню неполной за­нятости в разных ее формах.

Доходы населения

Реальные денежные до­ходы населения сократились за I полугодие 2015 г. на 4,1%, спад произошел в 67 регионах (данные по Крыму отсутствуют). Достоверность региональных измерений доходов населения — самая низкая из всех индикаторов, это особенно заметно при сопоставлении динамики за I кв. и I полугодие. Но общий тренд ухудше­ния очевиден.

Более объяснимо снижение доходов населения в депрессивных регионах (Ивановская область) и регионах автопрома (Калужская, Самарская об­ласти), однако максимальный спад доходов в Ря­занской, Мурманской и Магаданской областях, Ре­спублике Башкирия можно объяснить только дефектами измерения. Еще менее достоверна ди­намика доходов населения в слаборазвитых респу­бликах (Тува, Адыгея и Ингушетия) из-за высокой доли теневой экономики. Также низка достовер­ность данных для регионов с ростом реальных до­ходов населения (Хабаровский, Пермский края, республики Бурятия, Карелия, Удмуртия, Орловская область и другие).

Тем не менее географическая картина посте­пенно проясняется — самый сильный спад реаль­ных доходов населения характерен для регионов обрабатывающей промышленности Поволжья и Центра, а также регионов Северо-Запада, в ко­торых кризисный спад экономики начался еще в 2014 году.

«Кризис 2015 года не похож на два предыдущих кризиса, 1998 и 2008 годов. Он не только более медленный по темпам спа­да, но и более размытый по своей географической картине. Динамика основных социально-экономиче­ских индикаторов показывает нарастание», — резюмировала эксперт.