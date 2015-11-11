Калининград, 11 ноября, 2015, 10:38 — ИА Регнум. Калининградская область обладает большим потенциалом для обеспечения российских регионов мясной и молочной продукцией. Такое мнение высказал один из ведущих российских экспертов в сфере мелиорации, профессор Тимирязевской академии Николай Дубенок, прибывший в Калининград с рабочим визитом.

gov39.ru Академик Дубенок и глава калининградского Минсельхоза Лютаревич

«Я увидел здесь большой потенциал развития. Для этого всё есть. Калининградская область — один из лучших регионов России по природно-климатическим условиям. Здесь работают профессионалы высокого уровня. Регион может и себя накормить, весь Северо-Запад обеспечить мясом и молочными продуктами», — сказал академик РАН Дубенок.

В ходе визита профессор побывал на ряде объектов мелиоративной системы, отметив, что система мелиорации в Калининградской области — одна из самых сложных и затратных в России (на территории региона сосредоточено 70% всех польдерных земель страны — ИА REGNUM).

В свою очередь министр сельского хозяйства Калининградской области Сергей Лютаревич отметил, что региональное правительство ежегодно субсидирует затраты сельхозпроизводителям на восстановление и содержание объектов мелиорации, однако мелиоративной системе необходима финансовая поддержка и со стороны федерального центра.

Николай Дубенок согласился в необходимости федерального софинасирования. «Мелиорация земель — фундамент развития сельского хозяйства. Она требует весьма емких затрат. Я буду докладывать в Министерство сельского хозяйства России о необходимости финансовых вливаний», — сказал академик.