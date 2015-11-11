Таллин, 11 ноября, 2015, 09:52 — ИА Регнум. Как сообщает издание Postimees, в магазинах Эстонии появились детские обучающие глобусы на русском и эстонском языке, которые кардинально различаются между собой.

limon.postimees.ee Эстонский и русский варианты детского развивающего глобуса

Так на эстонском варианте детского глобуса отмечены Таллин и Ратушная площадь эстонской столицы, отсутствует полностью Россия и обозначены части света: Европа и Азия. В русском варианте развивающего детского глобуса отмечены Москва, Кремль и Евразия обозначена как единый континент.