Москва, 11 ноября, 2015, 09:54 — ИА Регнум. Георгий Юнгвальд-Хилькевич — советский и российский режиссер — умер на 82-м году жизни. Как сообщила журналистам супруга постановщика Надира, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Цитата из к/ф «Внимание цунами!». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1969. СССР Георгий Юнгвальд-Хилькевич в эпизодической роли

Биографическая справка:

Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич — советский и российский кинорежиссер, продюсер, художник и сценарист.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (награждён в 1990 году), Заслуженный деятель искусств Украины (1995 год). Представлял Одесскую киностудию с 1966 года по 1990 год.

Отец Георгия Юнгвальд-Хилькевича также являлся режиссёром: Эмиль Иосифович Юнгвальд-Хилькевич (1898—1971) был оперным режиссёром, народным артистом Узбекской ССР.

Георгий Эмильевич получил первое высшее образование в 1956 году: получил диплом инженера в Ташкентском архитектурном институте. однако дальнейшая его судьба связана с театром и кино.

Он продолжил своё образование в Ташкенте: через 7 лет, в 1963 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского.

Работал художником в Ташкентских театрах, художником на «Узбекфильме» и «Таджикфильме», был художественным руководителем Ташкентского мюзик-холла.

Творческая деятельность Георгия Эмильевича всё больше переплеталась с кинематографом.

В 1966 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при «Мосфильме» и в этом же году снял свой первый фильм — фантастическую комедию «Формула радуги».

Следующие режиссёрские работы были представлены уже через три года — и сразу две: «Внимание: цунами!» и «Опасные гастроли» Одна из лент — «Опасные гастроли» (1969 год) принесла режиссёру широкую известность.

В 1971 году снял два фильма — «Дерзость» (отмечен дипломом кинофестиваля в Праге) и «Весна двадцать девятого».

Прославился Георгий Юнгвальд-Хилькевичснятой в 1978 году музыкальной лентой «Д"Артаньян и три мушкетера». Этот фильм сделал Михаила Боярского в кумиром миллионов советских телезрителей.

Другими известными картинами являются «Ах, водевиль, водевиль…» (1979 год), «Сезон чудес» (1985 год), «Узник замка Иф» (1988 год), «Аферы, музыка, любовь» (1997 год), «Куда он денется!» и многих других.

Последней режиссёрской работой является кинолента «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2007 год), в которой режиссёр и сценарист сыграл роль придворного.

В 2000 году вышла книга Георгия Юнгвальд-Хилькевича «За кадром».