Москва, 11 ноября, 2015, 09:49 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» собрала более 1 млн подписей в поддержку заморозки на 5 лет платы на капитальный ремонт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

ИА REGNUM «Справедливая Россия» в 30 регионах собрала более 1 млн подписей за мораторий взимания платы за капремонт

Миронов отметил, что в своем выступлении по итогам «правительственного часа» с участием вице-премьера Аркадия Дворковича он обратится «с просьбой передать главе правительств Дмитрию Медведева специальное письмо». «Я его уведомляю, что партией «Справедливая Россия» в 30 регионах РФ собраны более 1 млн подписей в поддержку инициативы о заморозке на 5 лет выплат на капитальный ремонт», — сообщил парламентарий.

«Эти 36 коробок сегодня будут в Белом Доме, правительстве, подписи поедут к господину Медведеву», — сказал Миронов.

«Нужно остановить поборы с людей, это внеплановый налог, коль скоро эти поборы являются обязательными», — уверен лидер партии.

По его словам, взимание платы в общей котел нарушает конституцию РФ, кроме того, депутат обратил внимание на несправедливый тариф. «Глубже в карман залезла Москва — 15 рублей за квадратный метр», — указал он.

Депутат напомнил, что депутат фракции внесли семь законодательных инициатив, «которые регулируют все эти вопросы с точки зрения порядка и справедливости».