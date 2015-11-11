Минфин: Проект бюджета на 2016 год рассчитан на слишком дорогой рубль
Москва, 11 ноября, 2015, 09:26 — ИА Регнум. Доклад, посвящённый анализу рисков исполнения федерального бюджета на 2016 год, который был проведён министерством финансов РФ, будет сделан в ходе совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Проанализированные данные будут обсуждаться на совещании в преддверии обсуждения проекта бюджета в Госдуме РФ в первом чтении. Согласно этому анализу, российский рубль является слишком дорогим при существующих ценах на нефть, пишет «Коммерсант».
По данным Минфина, проект бюджета рассчитан на слишком дорогой рубль. Прогноз роста экономики и прибыли Центрабанка завышены. При этом в проекте бюджета заложены потребности пенсионной системы и здравоохранения. Доходы бюджета несут большие риски: под угрозой находится более 1 трлн рублей доходов. Это примерно 10% бюджета.
Неблагоприятен прогноз относительно Резервного фонда: запасы истощатся быстрее, чем ранее предполагалось — уже в конце будущего года.
Основным риском Минфин называет неадекватно дорогой рубль. Бюджет на 2016 год был рассчитан при цене $50 за баррель нефти Brent.
В настоящее время скидка Urals к Brent составляет $4 за баррель, и рост дифференциала будет продолжаться. При том, что цена на Urals снизилась, нельзя с уверенностью говорить о чёткой динамике курса рубля по отношению к доллару.
Аналитики министерства финансов считают, что такая ситуация является рискованной для доходов экономики страны.
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