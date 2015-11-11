Москва, 11 ноября, 2015, 09:26 — ИА Регнум. Доклад, посвящённый анализу рисков исполнения федерального бюджета на 2016 год, который был проведён министерством финансов РФ, будет сделан в ходе совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Проанализированные данные будут обсуждаться на совещании в преддверии обсуждения проекта бюджета в Госдуме РФ в первом чтении. Согласно этому анализу, российский рубль является слишком дорогим при существующих ценах на нефть, пишет «Коммерсант».

Пабло Пикассо. Завтрак слепого. 1903

По данным Минфина, проект бюджета рассчитан на слишком дорогой рубль. Прогноз роста экономики и прибыли Центрабанка завышены. При этом в проекте бюджета заложены потребности пенсионной системы и здравоохранения. Доходы бюджета несут большие риски: под угрозой находится более 1 трлн рублей доходов. Это примерно 10% бюджета.

Неблагоприятен прогноз относительно Резервного фонда: запасы истощатся быстрее, чем ранее предполагалось — уже в конце будущего года.

Основным риском Минфин называет неадекватно дорогой рубль. Бюджет на 2016 год был рассчитан при цене $50 за баррель нефти Brent.

В настоящее время скидка Urals к Brent составляет $4 за баррель, и рост дифференциала будет продолжаться. При том, что цена на Urals снизилась, нельзя с уверенностью говорить о чёткой динамике курса рубля по отношению к доллару.

Аналитики министерства финансов считают, что такая ситуация является рискованной для доходов экономики страны.

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