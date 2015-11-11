Москва, 11 ноября, 2015, 07:27 — ИА Регнум. Руководству России рано или поздно придется принять решение об увеличении пенсионного возраста в стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете».

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«Понятно, что нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать — во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию, — сказал глава российского правительства. — Это объективный процесс».

Медведев подчеркнул, что забегать вперед не стоит и что начинать эту реформу нужно с тех, кто к ней уже морально готов.

По словам главы правительства РФ, при принятии решения об увеличении пенсионного возраста госслужащих законотворцы исходили из того, что они готовы трудиться дольше, чем некоторые другие категории граждан.

«Законопроект подготовлен, внесен, — напомнил Медведев. — В нем предусмотрена этапность перехода к новому периоду выхода на пенсию в 65 лет для государственных служащих».

Также, по словам премьер-министра РФ, не все государственные служащие обрадовались такому новшеству.

Напомним, сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.