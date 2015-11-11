Каир, 11 ноября, 2015, 07:25 — ИА Регнум. Египет одобрил обращение следователей США на участие в расследовании катастрофы российского самолета А321, заявил в интервью CNN глава МИД Египта Самех Шукри.

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«Египет принял заявку американских следователей, которые связаны с производителями двигателей, стать частью следственно-оперативной группы», — сказал Шукри. «Они вольны подключить любых советников, каких посчитают нужными», — добавил он.

Национальный совет по безопасности на транспорте США уже получил запрос Египта о включении в команду экспертов по двигателям. По данным источника телеканала, чтобы собрать команду экспертов, ведомство ждет от Египта уточненной информации по двигателям самолета, которые были построены производителем США Pratt&Whitney.

Лайнер А321, летевший из Египта в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.

До окончательного выяснения причин катастрофы с 6 ноября Россия приостановила авиасообщение с Египтом.

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