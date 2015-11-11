Биробиджан, 11 ноября, 2015, 06:31 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области инвалиды-колясочники даже при большом желании не могут попасть в здание правительства. Другие социальные объекты также не доступны людям с ограниченными возможностями. Руководитель областного общества инвалидов Александр Кушнарев уверен, что для создания доступной среды не нужны большие финансы — необходимы более внимательный и чуткий подход к проблемам инвалидов, об этом он заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

ИА REGNUM Не доступная среда

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области социально значимые объекты не приспособлены для инвалидов. В учреждениях региона Дальнего Востока установлены тяжелые двери, отсутствуют парковочные места и специализированные туалетные комнаты. Колясочники не могут попасть даже в местные поликлиники.

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По словам представителя ОНФ в Еврейской АО, руководителя областного общества инвалидов Александра Кушнарева, в регионе наблюдается формальное исполнение поручений президента России Владимира Путина в части реализации государственной программы «Доступная среда».

В частности, люди с ограниченными возможностями жалуются на то, что в большинстве случаев пандусы, установленные у входа в различные здания, не соответствуют нормам, поэтому без посторонней помощи воспользоваться ими невозможно. Остальная инфраструктура аналогично не приспособлена для беспрепятственного перемещения инвалидов.

Здание правительства Еврейской автономной области, например, и вовсе отгородилось от посещения маломобильными гражданами. Здесь, как оказалось в ходе проверки, отсутствует даже пандус, не говоря уже о подъемном устройстве. Кнопка вызова персонала расположена выше норм. Слабовидящие и слабослышащие граждане тоже отрезаны от местной власти.

Нет условий для инвалидов и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Облучье.

В новом здании районной больницы города Облучье первые шаги для обеспечения комфортных условий передвижения маломобильных граждан сделаны: отсутствуют высокие пороги, установлены поручни, налажено лифтовое сообщение. Тем не менее, недостатки реализации программы «Доступная среда» все же имеются. Так, не созданы условия для слабослышащих и слабовидящих жителей.

«Очень часто сталкиваешься с откровенно формальным отношением к решению вопросов доступности. К примеру, есть пандус, но подъехать на коляске к нему нельзя из-за высокого бордюра. Хотя для того, чтобы ликвидировать такое препятствие, не нужно ни финансовых средств, ни каких-то специальных знаний. Это говорит о том, что на положительный эффект можно рассчитывать только при более внимательном и чутком отношении лиц, ответственных за решение этой проблемы, а также при непосредственном участии представителей той целевой группы, на которую рассчитаны мероприятия по формированию доступной среды», — подчеркнул Александр Кушнарев.