Виталий Мутко принял отставку главы Московской антидопинговой лаборатории
Москва, 11 ноября, 2015, 04:42 — ИА Регнум. Министр спорта Виталий Мутко подписал приказ об отставке исполняющего обязанности директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на фоне скандала вокруг допинг-проб российских легкоатлетов.
«Министр его отставку принял, а на его место назначена одна из специалистов лаборатории Мария Дикунец», — сообщила агентству «Р-Спорт» советник министра Наталья Желанова.
Как передавало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 10 ноября отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории в связи с многочисленными нарушениями, после чего её руководитель Григорий Родченков написал заявление об уходе с занимаемой должности.
Напомним, WADA выпустило доклад, в котором рекомендовало пожизненно отстранить пять российских легкоатлетов, четырёх тренеров по лёгкой атлетике и врача российской легкоатлетической сборной.
Московская антидопинговая лаборатория, по утверждению WADA, умышленно уничтожила полторы тысячи проб российских спортсменов на допинг. Причём, манипуляции с допинг-пробами атлетов якобы проводились по приказу Виталия Мутко.
Сам министр назвал эти обвинения бездоказательными и политически мотивированными. В Кремле также отметили, что доклад Всемирного антидопингового агентства является голословным.