Москва, 11 ноября, 2015, 04:42 — ИА Регнум. Министр спорта Виталий Мутко подписал приказ об отставке исполняющего обязанности директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на фоне скандала вокруг допинг-проб российских легкоатлетов.

sport-express.ru Допинг контроль

«Министр его отставку принял, а на его место назначена одна из специалистов лаборатории Мария Дикунец», — сообщила агентству «Р-Спорт» советник министра Наталья Желанова.

Как передавало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 10 ноября отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории в связи с многочисленными нарушениями, после чего её руководитель Григорий Родченков написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Напомним, WADA выпустило доклад, в котором рекомендовало пожизненно отстранить пять российских легкоатлетов, четырёх тренеров по лёгкой атлетике и врача российской легкоатлетической сборной.

Московская антидопинговая лаборатория, по утверждению WADA, умышленно уничтожила полторы тысячи проб российских спортсменов на допинг. Причём, манипуляции с допинг-пробами атлетов якобы проводились по приказу Виталия Мутко.

Сам министр назвал эти обвинения бездоказательными и политически мотивированными. В Кремле также отметили, что доклад Всемирного антидопингового агентства является голословным.