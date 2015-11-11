Москва, 11 ноября, 2015, 03:15 — ИА Регнум. В агентстве Reuters заявляют, что располагают записью разговора с председателем правления «Газпромбанка» Андреем Акимовым, в котором он якобы заявляет о том, что глава научной организации «Иннопрактика» Катерина Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина.

armsline.ru Надувные утки

«Г-н Акимов разговаривал с агентством Reuters под запись. Мы считаем наше изложение того, что он сказал, полностью корректным», — заявила РБК представитель Reuters, добавив, что агентство продолжает настаивать на достоверности изложенной в публикации информации.

Напомним, Reuters 10 ноября сообщило со ссылкой на председателя правления и зампредседателя совета директоров «Газпромбанка» Андрея Акимова, что младшая дочь Владимира Путина Катерина якобы носит фамилию Тихонова и руководит фондом «Иннопрактика» при Московском государственном университете.

Спустя несколько часов пресс-служба «Газпромбанка» опровергла данную информацию. Как заявили в банке, Акимов был удивлён публикацией, поскольку таких заявлений не делал.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, также опроверг данную информацию. «Я могу это опровергнуть. Я уже видел опровержение Акимова, который заявляет о том, что он абсолютно удивлен этой информацией», — сказал он.

«А что касается дочерей. Кто является дочерьми Путина, я вам сказать не могу, ибо не располагаю такой информацией и не должен располагать, потому что это не входит в мои служебные обязанности», — добавил Песков.