Москва, 11 ноября, 2015, 00:56 — ИА Регнум. «Если кто-то думает, что он не будет выглядеть смешным, если назовёт эпигона акционизма Петра Павленского акционистом, а не художником, то он ошибается». Так прокомментировал ИА REGNUM обсуждение действий Петра Павленского последнего времени, включая прибивание им мошонки к брусчатке на Красной площади Москвы, известный актёр и акционист Альбер Мелик-Пашаев.

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А.Мелик-Пашаев подчеркнул: «Вся история акционизма — выше примитивного любования своими органами, выше пародий на Герострата. Если ты акционист, то твоя мошонка должна кровоточить. Если ты Герострат, то тебя должен оскорблять арест всего лишь на какие-то 30 суток»

Вчера П. Павленский был арестован судом на 30 суток до 8 декабря за поджог двери ФСБ в Москве.

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