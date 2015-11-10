Минск, 11 ноября, 2015, 00:46 — ИА Регнум. В Минске 10 ноября состоялась встреча первого замминистра иностранных дел Белоруссии Александра Михневича с послом КНР в РБ Цуй Цимином, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой, включая развитие двустороннего сотрудничества в рамках инициативы «Экономического пояса Шелкового пути», а также возможности сотрудничества на рынках третьих стран», — сказано в кратком официальном сообщении.

В этот же день в Минске состоялось 17-е заседание белорусско-литовской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, в которой приняли участие министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский и министр хозяйства Литвы Эвалдас Густас. «В ходе заседания стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, транзита и туризма. Значительное внимание также было уделено вопросам сотрудничества в сфере экологии и энергетики», — проинформировали в МИД РБ.

Договоренности белорусско-литовской комиссии зафиксированы в итоговом протоколе Комиссии. В ходе заседания Зиновский пригласил литовцев инвестировать в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», который строится под Минском (Смолевичский район).

Также 10 ноября прошли переговоры первого замминистра иностранных дел Белоруссии Михневича с послом Киргизии в Белоруссии Кубанычбеком Омуралиевым. «В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросу оптимизации Содружества независимых государств, в том числе в контексте предстоящего председательства Кыргызстана в Содружестве в 2016 году, а также обсудили актуальные темы двусторонних белорусско-киргизских отношений», — сказано в сообщении для прессы.

В Минске 10 ноября начались белорусско-грузинские межмидовские консультации. Участие в процессе приняли Михневич и замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагания. «В рамках консультаций стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, проведут анализ реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года, и мероприятий, предусмотренных протоколом 2-го заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося в феврале 2015 года, — сказано в официальном сообщении. — Стороны также обсудят вопросы организации официального визита премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили в Республику Беларусь».