Бухарест, 11 ноября, 2015, 00:20 — ИА Регнум. Правительство Румынии планирует до конца 2015 года подписать соглашение с китайской компанией General Nuclear Power Corporation о строительстве третьего и четвертого энергоблоков на атомной электростанции «Чернаводэ». Как сообщило румынское информационное агентство Mediafax, об этом заявил министр энергетики Румынии Андрей Джеря в ходе процедуры подписания меморандума о взаимопонимании между сторонами.

moldnews.md Атомная электростанциия «Чернаводэ» Румыния.

По словам министра, реализация этого проекта будет способствовать экономическому росту в Румынии. «Это важный момент и для Румынии, и для Китая, — сказал Джеря. — Мы закладываем основу, которая обеспечит дополнительные объемы энергии, которые принесут стабильность Румынии в качестве регионального энергетического полюса».

Румынский чиновник выразил надежду, что строительство энергоблоков начнется в течение максимум двух лет. «Этот проект является частью нашего крайне амбициозного сотрудничества с китайскими партнерами. У нас уже есть проект электростанции в Ровинарь с инвестициями в размере 800 млн. евро. В Чернаводэ речь идет о 6 млрд евро. На начальном этапе находятся переговоры по еще одному проекту в Тарница-Лэпуштешть. В общей сложности партнерство с Китаем принесет в румынскую энергетику инвестиции в размере 8 млрд евро», — заявил Джеря.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время атомная электростанция «Чернаводэ», которой управляет госпредприятие Nuclearelectrica, располагает двумя функционирующими реакторами, которые обеспечивают 18−20% годовых потребностей страны в электроэнергии.