Ростов, Ярославская область, 11 ноября, 2015, 00:04 — ИА Регнум. Фильм государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» получил серебряный приз на фестивале FIAMP. Этот фестиваль является международным профессиональным форумом и проводится по результатам конкурса аудиовизуальных и мультимедийных проектов, посвященных теме культурного наследия. Первый приз получил музей из Парижа. Второе же место занял фильм «Ураган 1953», рассказывающий о разрушении Ростовского кремля сильнейшим ураганом в 1953 году и о его последующем возрождении.

rostmuseum.ru Ростовский Кремль. Последствия урагана 1953 года

Это уже не первая награда фильма «Ураган 1953». В марте он был признан лучшим фильмом номинации «Пресса и общество» по итогам всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное видео — 2015».