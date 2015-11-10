Барселона, Испания, 10 ноября, 2015, 21:25 — ИА Регнум. Местные аналитики — индепендентисты тут же крикнули «ура!», подбрасывая при этом, как положено, в воздух чепчики.

mvschool.ru Манифестация за независимость от Испании в Барселоне

Политики-сторонники единства пиренейского королевства, моментально указали на нежизненность планов каталонских депутатов, но при этом мысль свою выражали без привычного кипения разума возмущенного, а наоборот, спокойно, и даже где-то с ленцой составляя из слов предложения.

Европейские деятели, для которых развал Евросоюза — манна небесная, радостно потерли руки, произнеся «начало конца началось» (извините за тавтологию).

Остается разобраться в том, что же случилось на самом деле и какие у случившегося перспективы.

Начнем с того, что победивший на выборах блок Junts pel sí («Вместе — за» в переводе с каталонского, имеется в виду «вместе — за независимость» — прим. ИА REGNUM ) просто обязан был выступить инициатором начала процесса. Обещания бороться за независимость были включены в предвыборную программу, так что теперь отступать — значит остаться не при делах. На финише прошлой недели Конституционный Суд Испании разрешил автономии, замеченной в стремлении к сепаратизму, «обсуждать текст заявления о начале подготовки процесса отделения». Индепендентисты расценили это как свою победу, нечаянно или намеренно не обратив внимания на казуистику: говорить можно, делать нельзя. Обсуждение — это в данном случае реализация права личности на собственное мнение. А вот действия в соответствии с принятым документом, противоречащим Конституции государства — это уже противоправное явление.

Поэтому ждем в ближайшие дни (а может, и сегодня) сообщений о том, что КС Испании озаботился изучением вопроса соответствия принятого документа Основному Закону страны. Напомню, что ранее Конституционный Суд уже неоднократно отказывал каталонцам в проведении регионального референдума о независимости, мотивируя свое решение тем, что вопрос отделения требует рассмотрения на другом уровне. Общегосударственном.

Действующий до сего момента глава Женералитата (правительства Каталонии) прошлого созыва (и он же — кандидат в нынешние руководители) Артур Мас, многократно заявлял о теоретической возможности объявления независимости региона в одностороннем порядке. Что теперь на практике?

В документе, принятом вчера, говорится о «начале разработки законопроектов конституционного процесса, оформления собственных институтов социального обеспечения и финансовой системы».

Три теоретически заявленных процесса почти невозможно реализовать на практике по трем причинам.

Во-первых, чтобы разрабатывать и принимать Конституцию будущего суверенного государства, надо сначала получить добро от государства, в котором эта автономия сегодня состоит. То есть, требуется провести общенациональный референдум, как предписано Основным Законом Испании, на что из центра уже неоднократно периферии было указано. Ни одно социологическое исследование, ни один испанский «вокс попули» ни разу не сообщал о том, что большинство из 47 миллионов испанского населения согласны отпустить Каталонию «на вольные хлеба». Результаты постоянно проводимого изучения общественного мнения показывают, что изменения взглядов жителей страны на этот вопрос не предвидится.

Во вторых. Что такое «создать собственную систему социального обеспечения». Даже если просто принять декрет о переподчинении тех офисов всеиспанского собеса что находятся на каталонской территории локальному правительству, толку с этого будет меньше малого. Только на выплаты пенсий находящимся на заслуженном отдыхе каталонцам требуется около 21,5 миллиарда евро в год. Находясь в составе Испании, автономия собственными средствами едва покрывает 10 миллиардов. Остальное — дотации центра. Допустим, завтра Женералитат объявляет о том, что с «испанской оккупацией» покончено, начинается свободная независимая жизнь. С чего начнется? С уменьшения размера пенсий в два раза или лихорадочных поисков кредитов за рубежом? Первый вариант чреват бунтом пенсионеров. Второй — увеличением размера госдолга, необходимостью затягивания поясов, чтобы кредиты возвращать. То есть в финале — опять-таки чреват бунтом. Пусть не пенсионеров, а из-за пенсионеров, детали уже не важны.

Кстати, а кредиты дадут? Иностранные инвесторы, поток чьих капиталов в Каталонию сократился за год на 40%? Или, может быть «Тройка» (МВФ, Центробанк ЕС и Европейская Комиссия)? Те самые организации, что руками и ногами голосуют против выхода Каталонии из состава Испании? Ну, коли уж все так плохо, остается надежда на свои финансовые институты. Но и тут, извините, облом. Два крупнейших банка Каталонии, входящие в элитную пятерку испанских финучреждений, CaixaBank и Banco Sabadell CAM, еще за месяц до региональных выборов 27 сентября пообещали свернуть свою деятельность на территории автономии, если она сохранит свое направление движения «на выход».

Ладно, остается тогда еще сбор собственных налогов.

А это уже проблема, которую можно считать третьим пунктом к названным выше «во-первых» и «во-вторых». Идея собственной налоговой настолько же проста, насколько идея собственного собеса. Только с еще более мрачными перспективами. Предприятиям, работающим на территории Каталонии, будет предложено платить налоги в автономный бюджет. Законодательством Испании же предусмотрено, что все налоги, за исключением мелких копеек (извините, центов, конечно), именуемых местными сборами, должны поступать в центр. Если деньги компании до центра не дошли, она виновна в неуплате налогов. Возражения «мы отправили деньги в региональный бюджет» в качестве смягчающего обстоятельства не принимаются. А штрафы в разы превышают неуплаченное. Сомнительно, что кто-то из предпринимателей пойдет на такое экономическое самоубийство ради светлой идеи независимости.

На пути к независимой экономике есть еще целая полоса препятствий, состоящая из обещаний Европейской Комиссии исключить Каталонию автоматически из зоны евро и Евросоюза, необходимости выплаты Испании части государственного долга единого королевства и кое-что помельче. Остаться вне единой валюты, возможно, не самая большая, но все же потеря — придется печатать и чеканить собственную денежку, опять-таки расходы. А вот оказаться за бортом ЕС — это значит потерять таможенные преференции. Все товары каталонского производства, ввозимые в государства-члены ЕС, будут облагаться пошлинами. Рост стоимости продукта обещает сделать его неконкурентоспособным.

Что же до госдолга, то в настоящий момент Испания имеет его в размере 1,05 триллиона евро. Удельный вес Каталонии в общеиспанском ВВП составляет примерно 21%. Стало быть, и долговые обязательства, на автономии лежащие, потянут никак не меньше, чем на 200 миллиардов. Сумму, равную годовому ВВП региона. Есть еще внутренний долг каталонского правительства перед населением, составляющий около 60 миллиардов.

Начинать самостоятельную жизнь с того, чтобы потерять все по прихоти группы политиков, играющих в стремление к независимости, потому что у них нет другой возможности оказаться наверху? Идеи суверенитета хороши до момента, пока не переходят в практическую плоскость.

Хотя, есть уверенность, что в эту-то плоскость им перейти просто не дадут.

Заявление о начале процессов подготовки к обретению независимости прозвучало. Реализация его автоматически заблокирована: в соответствии с законодательством государство имеет полное право подать апелляцию на это решение. Пока истекут сроки, отведенные на изучение принятых каталонским парламентом документов, пока дойдет до непосредственного рассмотрения в КС, утечет много воды. Противники независимости сложа руки сидеть не будут. Опасающиеся отделения предприниматели потекут перерегистрировать свои фирмы в других шестнадцати автономных сообществах страны, уводя за собой деньги, естественно. Может случиться и так, что только выиграют от этого — местные каталонские налоги выше, чем в большинстве автономий (и Мадриде — в первую очередь). Общегосударственные, кстати, тоже. Один подоходный налог на физических лиц до недавнего времени составлял здесь 56%, когда в остальных регионах не поднимался выше 52%.

Ну, а если все приведенные выше факты, явления и возможные меры пресечения каталонских сторонников независимости не убедят, Мадрид имеет право применить статью 155 Конституции Испании, разрешающую урезать права самоуправления региона. Фактически введя в нем прямое внешнее (то есть из центра) управление. То, что апелляция к мировому сообществу со стороны каталонцев ничего не даст, абсолютное большинство руководителей стран ЕС уже продемонстрировали открыто.

Ну, а если стоящие ныне у политического кормила активисты из JPS все-таки не поймут и не внемлют по-хорошему, на них найдется энное количество уголовных дел о коррупции. Причем нисколько не придуманных кем-то из политических противников. Чиновники из партии CDC (Convergencia Democrática de Cataluña) уже сейчас находятся в разработке: полиция изымает финансовую документацию из офисов политической организации, возглавляемой, между прочим, все тем же Артуром Масом. Обыски ведутся в ходе расследования «дела о трех процентах». Суть его: предприятия, получавшие государственные заказы, откатывали от сумм подписанных контрактов 3% на счета CDC. Правительство (то есть CDC), как свидетельствуют правоохранители, соглашалось подписать завышенные сметы, чтобы обходными путями общественные деньги в виде откатов нашли приют в сейфах и на счетах все той же CDC.

Кстати сказать, делу не дадут заглохнуть и без политической подоплеки — Испания вот уж несколько лет с восторгом и удовольствием не только ищет коррупционеров, но и изымает у них незаконно нажитое, отправляя фигурантов за решетку.

Виртуальная битва за независимость Каталонии закончится, естественно, не сейчас. Впереди еще непременные разговоры о взаимных уступках, пересмотры пропорций отчисления налогов в центр и перераспределяемых бюджетных средств из центра. На итоговый результат это не повлияет. Сказаться может только на политической карьере определенных лиц. У которых в настоящее время нет другого выхода, кроме как продолжать что-то заявлять, декларировать и к чему-то призывать, постепенно снижая пыл и накал. В общем, следовать совету, в свое время данному Остапом Бендером Кисе Воробьянинову: «И не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Они, кстати, уже порядочно отросли».

Гора родила мышь, а буря, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, происходит в стакане воды.