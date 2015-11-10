Москва, 10 ноября, 2015, 20:51 — ИА Регнум. Полиция Москвы переведена на усиленный режим работы. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил глава московского управления МВД Анатолий Якунин в эфире телеканала «Россия 24».

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Он сообщил, что из различных источников поступают сообщения об угрозах. В связи с этим решено перевести московскую полицию в усиленный режим несения службы.

«Конечно, мы усилили работу органов внутренних дел Москвы в связи с угрозами, которые поступают из различных источников», — сказал Якунин.

Он отметил, что московская полиция отрабатывает промышленные зоны, рынки и другие места, в которых могут находиться иностранные граждане и лица, которые могут быть причастны к террористическим организациям. «Мы работаем в усиленном режиме, и эту работу будем продолжать до особого распоряжения», — пояснил глава московского управления МВД.

Напомним, 11 октября, Национальный антитеррористический комитет Москвы сообщил о предотвращении террористического акта в Москве. Силовики оцепили дом в Стрельбищенском переулке в столицы. Затем сотрудники спецслужб задержали нескольких человек. Позже стало известно, что они готовили теракт в общественном транспорте.