Тбилиси, 10 ноября, 2015, 20:40 — ИА Регнум. Российская компания «Вымпелком» намеревается купить активы грузинского интернет-провайдера «Кавкасус онлайн», пишет грузинская газета «Резонанси» со ссылкой на заявление учредителя «Кавкасус онлайн» Мамии Санадирадзе. И хотя в самом «Вымпелкоме» комментариев по этому вопросу не делают, грузинское издание делает неутешительный вывод: Россия через «Вымпелком» сможет контролировать самую большую магистраль в Грузии и все звонки и переписку, проходящие по этой магистрали.

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«Речь идет о 1200-километровом кабеле, по которому Грузия получает интернет из Европы и затем подает Азербайджану и Армении», — поясняет в беседе с изданием Мамия Санадирадзе, по информации которого, этот кабель был проложен в дну Черного моря в 2008 году, и он обеспечивает 85% подачи интернета в Армении, 50% — в Азербайджане и 55% — в Грузии.

«Российский капитал уже хорошо обосновался на грузинском рынке. В таких значительных сферах, как электроэнергия, водоснабжение, добыча руд, минеральные воды, самая большая доля инвестиций приходится на российские компании», — констатирует автор. Он также замечает, что «русские деньги крутятся и в неправительственном секторе», где достаточно активно ведут свою деятельность многочисленные пророссийские организации и подчиненные им СМИ.

Ранее была предпринята попытка объединения компании «Кавкасус онлайн» с другим крупным оператором компанией «Силкнет», но так как в назначенный Национальной комиссией по коммуникациям обе компании необходимые для решения вопроса документы не представили, слияние двух компаний сорвалось. Сейчас аналогичные попытки предпринимает компания «Магтиком». Что касается российского оператора, он пока в Национальную комиссию по коммуникациям со своими предложениями и заявками не обращался.