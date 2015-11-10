Калининград, 10 ноября, 2015, 21:09 — ИА Регнум. Автопарк калининградской полиции сегодня, 10 ноября, пополнился новыми транспортными средствами, из которых лишь четверть — отечественного автопрома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, ключи своим подчинённым вручил начальник полиции генерал Евгений Мартынов, приурочив торжественную церемонию к бывшему Дню милиции.

39.mvd.ru Обновлённый автопарк калининградской полиции

Всего на баланс УМВД поступила 31 машина. Из них отечественных автомобилей восемь штук (шесть «Лад» и два микроавтобуса «ГАЗель»). Остальные машины иностранных производителей — 16 легковых автомобилей марки Hyundai, два BMW, один Kia и четыре микроавтобуса Peugeot и Ford.

В свою очередь калининградские блогеры высказали предположение, что к Дню милиции было «проурочено» ещё одно сегодняшнее сообщение пресс-службы УМВД, также на автомобильную тему. Полицейские отрапортовали о том, что найден автомобиль премиум-класса Mercedes V8 Biturbo стоимостью 15 млн рублей, угнанный два месяца назад.

Данное транспортное средство принадлежит бывшему заместителю полномочного представителя президента в СЗФО Александру Дацышину и было угнано из особняка экс-чиновника в городе-курорте Светлогорске.