Великий Новгород, 10 ноября, 2015, 20:05 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 10 ноября на праздничном вечере, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, наградили победителей профессионального конкурса на лучшее раскрытие и расследование преступлений «Шерлок Холмс — 2015». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, этот конкурс проводится в регионе уже в 21-й раз.

Цитата из к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». реж Юлий Дунский, Валерий Фрид . СССР с 1979 по 1986 г Шерлок Холмс у Рейхенбахского водопада.

На звание «Шерлока Холмса» в этом году претендовал 31 сотрудник органов внутренних дел Новгородской области. Статуэтки, изображающие знаменитого сыщика, получили победители в нескольких номинациях.

«За лучшую работу по предупреждению и раскрытию преступлений сотрудниками полиции, обеспечивающими общественную безопасность» лучшими были признаны сотрудники спецвзвода ДПС ГИБДД Алексей Жигаленко и Андрей Груздев, которые в феврале 2015 года сумели задержать фальшивомонетчиков на трассе «Россия» в Новгородской области, изъяв более 150 тыс. фальшивых рублей.

За лучшее раскрытие резонансных преступлений экономической направленности награжден сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Константин Плаксин — он расследовал резонансное дело по обналичиванию средств материнского капитала руководителем и рядом сотрудников ООО «Центр недвижимости».

Лауреатом конкурса в номинации «За лучшую работу по расследованию преступлений сотрудниками следственных подразделений» признан следователь по особо важным делам Следственного управления УМВД России по Новгородской области Сергей Васильев. Награду он получил за расследование уголовного дела банды наркоторговцев.

В номинации «За лучшую работу по раскрытию преступлений сотрудниками уголовного розыска» награду получили представители областного Управления уголовного розыска Василий Власов и Иван Цыганков и отдела полиции № 1 УМВД России по Великому Новгороду Дмитрий Чугунов — за расследование исчезновения новгородки Анны Кошкиной.

В номинации «За лучшее раскрытие преступлений прошлых лет» награда вручена подполковнику полиции Роману Матющенко — именно он, по мнению жюри конкурса, сыграл решающую роль в раскрытии убийства бизнесмена, председателя совета директоров группы компаний «ДюкХолдинг» Валерия Дюкарева, совершенного в сентябре 2009 года в Великом Новгороде и вызвавшего широкий общественный резонанс.

Победителями конкурса «Шерлок Холмс-2015» в номинации «За личный вклад в охрану правопорядка» признаны три женщины. Это — жительница Новгородского района Надежда Кузьминская, новгородка Ольга Глухова и Наталья Ремнева из Боровичского района.

«Все трое помогли сотрудникам полиции раскрыть опасные преступления и задержать совершивших их преступников», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.