Нижний Новгород, 10 ноября, 2015, 19:36 — ИА Регнум. Нижегородским депутатам не удается найти компромисс с областным правительством в вопросе внедрения электронных проездных в Нижнем Новгороде. В этой ситуации депутаты предагают городу отказаться от сотрудничества с региональными властями и самостоятельно внедрить новую систему оплаты для льготников. Как сообщили в гордуме, об этом заявил глава комиссии Алексей Гойхман.

riamo.ru Проездной билет.

По его словам, на сегодня заявки на получение электронных проездных подали 70 тыс. человек.

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«Если с правительством области мы не находим компромисс, значит, мы должны запустить электронный билет в пределах Нижнего Новгорода. Другого пути у нас нет», — считает Гойхман.

Он напомнил, что сегодня при реализации бумажных проездных, часть из которых продается по «серым» схемам или являются подделкой, муниципальные транспортные предприятия несут многомиллионные потери.

«Контроль на общественном транспорте показал, что каждый пятый пассажир автобуса — безбилетник. Мы говорим о долгах муниципальных предприятий в сумме 700 млн. рублей — их не может не быть, потому что у нас кругом зияют финансовые дыры», — заявил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в 2015 году сдвинулся с мертвой точки процесс внедрения электронных проездных, о котором местные власти говорят уже несколько лет. Затягивание этого проекта стало одной из причин, по которой летом депутаты городской думы отправили в досрочную отставку главу администрации Олега Кондрашова.

Одновременно с этим депутаты гордумы обратились в прокуратуру с просьбой разобраться с ситуацией, когда частные предприятия, не занимающиеся перевозками на территории города, продают проездные на муниципальный транспорт. В результате мимо муниципального бюджета проходят десятки миллионов рублей.

В свою очередь прокуратура признала незаконным внедрение электронных проездных в Нижнем Новгороде.

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