Калуга, 10 ноября, 2015, 19:35 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в селекторном совещании по вопросам реализации программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», которое провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Согласно поставленным задачам, к 2025 году места в российских школах будут соответствовать прогнозируемой потребности и современным требованиям. Реализация программы позволит организовать обучение школьников в одну смену и заменить здания школ с износом 50% и выше новыми строениями.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации регионального министерства, в Калужской области работает 358 общеобразовательных организаций, в них обучаются свыше 97 тысяч детей. В настоящее время в две смены работают 45 школ (13,5%), из них 5 основных и 49 средних образовательных организаций. Во вторую смену обучаются около 8 тысяч учеников (8%).

В рамках реализации программы в калужском регионе планируется создать около 9 тысяч новых учебных мест для школьников, построить 9 новых школ. Они появятся в Обнинске, Балабаново, Кондрово, Малоярославце, Людиново и Бабынино. Три образовательных учреждения, каждое на тысячу мест, построят в областном центре — в микрорайонах «Правобережье», «Тайфун» и «Кубяка».

Напомним в Российской Федерации, реализация программы пройдет в два этапа. В рамках первого — к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена и вторая для 1−4 и 10−11(12) классов. За время второго этапа планируется обеспечить обучение в одну смену 5−9 классов и перевести всех обучающихся из ветхих зданий школ в новые. По предварительным оценкам на реализацию программы будет выделено около 3 млрд. рублей. Ожидается, что ее результатом станет появление в стране 6,5 млн. новых учебных мест.