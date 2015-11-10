Калуга, 10 ноября, 2015, 19:28 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, состоялось заключительное заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы города Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, председатель комиссии, глава городского самоуправления Александр Иванов озвучил итоги конкурса.

Свои кандидатуры на должность городского головы выдвинули пять претендентов, все представленные ими документы признаны соответствующими требованиям законодательства, также ни у кого из кандидатов не выявлено ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу.

Вместе с тем, полностью соответствующими квалификационным требованиям в части необходимого стажа управленческой работы признаны только исполняющий полномочия городского головы Константин Горобцов и исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» Роман Потехин.

«Комиссия не ставит своей целью отсев кого-либо из кандидатов, — отметил Александр Иванов, — мы лишь констатируем факт соответствия кандидатов квалификационным требованиям и требованиям законодательства, последнее слово останется за депутатами городской Думы, которые и будут принимать решение о назначении на должность городского головы».

Тем не менее, комиссия воспользовалась своим правом в итоговом протоколе выразить предпочтение одному из кандидатов. Предпочтение было отдано Константину Горобцову, в связи с его наибольшим опытом управленческой деятельности и наиболее полно представленной концепции социально-экономического и инфраструктурного развития Калуги.

Всем пятерым кандидатам будет предоставлена возможность выступить перед депутатами городской Думы с кратким изложением своей программы, после чего депутаты примут решение о включении того или иного кандидата в бюллетень для тайного голосования.

11 ноября на заседании калужского городского парламента депутаты в ходе тайного голосования примут решение о назначении на должность городского головы.