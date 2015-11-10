Москва, 10 ноября, 2015, 19:24 — ИА Регнум. Торговая сфера столицы остается достаточно привлекательной для иностранных инвестиций и капиталовложений, заявил 10 ноября на экономическом форуме для расположенных в Москве иностранных торговых палат и их компаний-членов заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Денис Косторной. Согласно представленным на форуме материалам, в первой половине 2015 года внешнеторговый оборот превысит 108 млрд долларов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономический форум правительства Москвы

«Мы потребляем порядка 12 млн тонн продуктов питания в год. Если взять общий товарооборот по Российской Федерации, то 17% товарооборота приходится на Москву. Если взять в цифрах, то это порядка 4,5 трлн рублей и мы прогнозируем, безусловно, рост объемов. На 2016 год мы планируем в районе 5 трлн рублей. Если взять взвешенно реализацию продуктов питания и не продуктовой группы, то это примерно взвешенная корзина 50 /50. Такая тенденция сохраняется достаточно длительное время, и обусловлена, в том числе, и бытовыми факторами. Мы стараемся развивать совершенно разные формы торговли как ярмарочные мероприятия, вендинг, мобильная торговля, магазины в шаговой доступности, крупные торговые центры, сельхоз рынки и предприятия общепит в том числе», — сообщил Косторной.

Замглавы департамента добавил, что в 2015 году городским властям удалось уйти от дефицита торговых площадей. «На текущий момент у нас стационарная сеть торговли насчитывает на начало года 43 тысячи предприятий, если взять 2013 год, то это порядка 42 тысяч, поэтому мы видим положительную динамику развития мероприятий на территории города Москвы», — пояснил он. Также Косторной сообщил, что продовольственный сегмент составляет порядка 8,6 тысяч предприятия.

Кроме того, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Евгений Дридзе добавил, что на данный момент столица ведет торговлю со 197 странами, в тройку лидеров которых входят Китай, Германия и США. При этом он подчеркнул, что на данный момент заметно увеличение торговли с Турцией.

Напомним, на заседании правительства Москвы 10 ноября глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в городе распространят практику размещения торговых палаток нового образца, которые начали появляться с 2015 года. Первый аукцион на право работы в возведенных за городской счет киосках на территории ЦАО состоялся в мае.