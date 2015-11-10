Москва, 10 ноября, 2015, 19:20 — ИА Регнум. Для московских общественников планируют создать единые стандарты работы, заявила 10 ноября на VII Московском гражданском форуме председатель комитета общественных связей Москвы Александра Александрова. По ее совам, в общественных советах органов исполнительной власти столицы разработают принципы организационной деятельности, определят информационное пространство и ресурсный потенциал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Платонов

Глава комитета общественных связей сообщила, что деятельность городских общественных советов необходимо совершенствовать с целью повышения качества выполненных работ. «Финальное пленарное заседание состоится 2 декабря, его основная задача будет состоять в том, чтобы общественный сектор мог высказать свои рекомендации по заявленным тематикам мэру и органам власти и получить конкретные рекомендации, которые органы власти совместно с общественным сектором смогут реализовать», — сообщила Александрова.

В свою очередь, старший вице-президент МТПП, депутат Мосгордумы Владимир Платонов, отметил важность общественных организаций в городе. «Я считаю, что общественные организации существуют для того, чтобы менять, помогать и делать лучше то, что органы власти не могут сделать», — заявил депутат, добавив, что особое внимание необходимо уделить тем общественным организациям, чья деятельность не является широко известной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь ОП РФ Александр Бречалов заявлял, что в России зарегистрировано 277 тысяч некоммерческих организаций, деятельность которой необходимо изучить. Кроме того, он отметил, что проводится сбор конструктивных предложений по развитию некоммерческого сектора, которые войдут в ежегодный Доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества России.

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