Москва, 11 ноября, 2015, 23:04 — ИА Регнум. Существующая в настоящее время система взносов на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов несправедлива в отношении собственников жилья, но обойти или скорректировать её, в том числе и через суд, довольно затруднительно — такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий, комментируя очередной виток дискуссии вокруг нового порядка финансирования капремонта.

Цитата из к/ф «Операция «Ы“ и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965 «Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоём доме будет играть музыка»

По мнению Белолипецкого, инициатива партии «Справедливая Россия» о заморозке на 5 лет платы на капитальный ремонт не отличается своевременностью. «Я бы задал господам депутатам вопрос: а где ж они были в 2012 году, когда этот закон только обсуждался? А теперь, накануне выборов, спохватились, — отметил Белолипецкий. — Я, со своей стороны, высказывался прежде и напомню сейчас: у нас есть 35-я статья Конституции, согласно которой гражданам гарантировано право распоряжения своей собственностью. На мой взгляд, сейчас грубо нарушается. Напомню, в советское время существовал сбор за капремонт: 1 копейка с квадратного метра. Теперь вспоминаем, кому принадлежила квартиры в советское время. Жильцам? Нет, они принадлежали государству! Почему же теперь взносы вынуждены платить собственники? Закон в том виде, в котором он сейчас существует, может распространяться лишь на неприватизированные квартиры. Иначе это — покушение на частную собственность».

«По сути, нынешний взнос на капремонт — это новый налог. Но на что, если недвижимость уже облагается налогом? — задал вопрос эксперт. — Фактически, мы сталкиваемся с ситуацией двойного налогообложения, что тоже, по сути, незаконно. Одно слово — лукавый закон!»

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В связи со всем этим вспоминается цитата из Михаила Зощенко: «Которая беднота, может, и получила дворцы, а Иван Савичу дворца, между прочим, не досталось. Рылом не вышел», констатировал Белолипецкий. Что с этой ситуацией делать — пока не вполне понятно. Призывать просто не платить — это, по сути, призывать к саботажу, что явно не вариант для законопослушного гражданина. Обращаться в суд? «Если у кого-то есть время и возможность хлопотать, можно обращаться в региональный фонд капремонта, который в своей деятельности подчиняется федеральному закону «О некоммерческих организациях»: согласно ст. 7 этого закона, фонд — это организация, учрежденная на основе добровольных имущественных взносов, а не принудительных. А разве взносы за капремонт — добровольные? В настоящее время вся ситуация с капремонтом — подвешенная», — резюмировал эксперт.

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