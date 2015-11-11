Система взносов на капремонт — «покушение на право собственности»
Москва, 11 ноября, 2015, 23:04 — ИА Регнум. Существующая в настоящее время система взносов на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов несправедлива в отношении собственников жилья, но обойти или скорректировать её, в том числе и через суд, довольно затруднительно — такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий, комментируя очередной виток дискуссии вокруг нового порядка финансирования капремонта.
По мнению Белолипецкого, инициатива партии «Справедливая Россия» о заморозке на 5 лет платы на капитальный ремонт не отличается своевременностью. «Я бы задал господам депутатам вопрос: а где ж они были в 2012 году, когда этот закон только обсуждался? А теперь, накануне выборов, спохватились, — отметил Белолипецкий. — Я, со своей стороны, высказывался прежде и напомню сейчас: у нас есть 35-я статья Конституции, согласно которой гражданам гарантировано право распоряжения своей собственностью. На мой взгляд, сейчас грубо нарушается. Напомню, в советское время существовал сбор за капремонт: 1 копейка с квадратного метра. Теперь вспоминаем, кому принадлежила квартиры в советское время. Жильцам? Нет, они принадлежали государству! Почему же теперь взносы вынуждены платить собственники? Закон в том виде, в котором он сейчас существует, может распространяться лишь на неприватизированные квартиры. Иначе это — покушение на частную собственность».
«По сути, нынешний взнос на капремонт — это новый налог. Но на что, если недвижимость уже облагается налогом? — задал вопрос эксперт. — Фактически, мы сталкиваемся с ситуацией двойного налогообложения, что тоже, по сути, незаконно. Одно слово — лукавый закон!»
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В связи со всем этим вспоминается цитата из Михаила Зощенко: «Которая беднота, может, и получила дворцы, а Иван Савичу дворца, между прочим, не досталось. Рылом не вышел», констатировал Белолипецкий. Что с этой ситуацией делать — пока не вполне понятно. Призывать просто не платить — это, по сути, призывать к саботажу, что явно не вариант для законопослушного гражданина. Обращаться в суд? «Если у кого-то есть время и возможность хлопотать, можно обращаться в региональный фонд капремонта, который в своей деятельности подчиняется федеральному закону «О некоммерческих организациях»: согласно ст. 7 этого закона, фонд — это организация, учрежденная на основе добровольных имущественных взносов, а не принудительных. А разве взносы за капремонт — добровольные? В настоящее время вся ситуация с капремонтом — подвешенная», — резюмировал эксперт.
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