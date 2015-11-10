Москва, 10 ноября, 2015, 17:06 — ИА Регнум. В ходе встречи в Москве президент России Владимир Путин и эмир Кувейта Шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах обсудили ряд вопросов, в числе которых — развитие международных и двусторонних отношений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Выделю облегчение визового режима и развитие в сфере культуры гуманитарной связи, в области транспорта, технического взаимодействия. Особо выделю меморандум в нефтегазовой сфере и инвестиционную платформу», — сказал Лавров.

По его словам, лидеры России и Кувейта много внимания уделили международной повестке дня и констатировали близость позиций по многим вопросам, включая вопросы Ближнего Востока и Северной Африки: «Необходимо как можно скорее урегулировать ситуацию в Кувейте и установить диалог между оппозиционными группами и правительством. Мы очень ценим инициативную роль Кувейта в мобилизации международной помощи по ослаблению сирийского кризиса — прежде всего, в том, что касается кризиса с беженцами».

Лавров напомнил, что шейх Сабах стоял у истоков установления дипотношений между странами в 1962 году: «Но история наших дружеских связей уходит гораздо глубже — в начало XX века. Уже тогда военные корабли Российской Империи посещали с дружественными визитами берега Кувейта. В годы Второй мировой войны кувейтяне помогали транзиту по ленд-лизу по иранскому маршруту».

Напомним, 10 ноября президент России Владимир Путин и эмир Кувейта Шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах провели встречу в Москве. В ходе встречи стороны обсудили ряд международных и региональных вопросов.