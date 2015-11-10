Вместо француза Поля Пикара группу ОБСЕ на Дону возглавил швейцарец
Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2015, 16:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, стало известно о том, что у миссии ОБСЕ в Ростовской области сменился руководитель. На российских пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково», граничащих с Донбассом, круглосуточное дежурство будут нести наблюдатели в том же составе, но под надзором швейцарца Симона Ойгстера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона.
Уточняется, что группа наблюдателей останется на посту до 31 января 2016 года. При необходимости срок может быть продлён ещё на три месяца. Доклад о ситуации на российско-украинской границе сотрудники миссии ОБСЕ будут делать еженедельно.
Напомним, что группа наблюдателей ОБСЕ приступила к несению дежурства на российско-украинской границе в августе 2014 года. Необходимость дополнительного контроля пропускных пунктов была обусловлена неспокойной обстановкой на территории Донбасса. Неоднократно были зафиксированы обстрелы российских КПП украинскими силовиками. Наблюдатели из Франции, Великобритании, Венгрии, Молдавии и других стран прибыли в штаб-квартиру миссии, расположенную в Каменске-Шахтинском. С 1 августа в круглосуточном режиме 19 человек несут службу на указанных пунктах пропуска. Бессменным руководителем группы был француз Поль Пикар. Сегодня стало известно о его возвращении в Вену.
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Отметим, что на сегодняшний день в Ростовской области размещено 27 тыс. 967 граждан сопредельного государства. В семи пунктах временного размещения кров нашли 1 тыс. 132 человека. С начала 2015 года в другие регионы России из Ростовской области выехали свыше 8 тыс. украинских граждан. На миграционном учете в Ростовской области состоит 15 тыс. 830 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на 39 территориях режим ЧС, введенный из-за наплыва граждан Украины на Дон в июне 2014 года, был снят.
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