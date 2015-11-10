Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2015, 16:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, стало известно о том, что у миссии ОБСЕ в Ростовской области сменился руководитель. На российских пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково», граничащих с Донбассом, круглосуточное дежурство будут нести наблюдатели в том же составе, но под надзором швейцарца Симона Ойгстера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона.

www.osce.org Специальная миссия наблюдателей ОБСЕ

Уточняется, что группа наблюдателей останется на посту до 31 января 2016 года. При необходимости срок может быть продлён ещё на три месяца. Доклад о ситуации на российско-украинской границе сотрудники миссии ОБСЕ будут делать еженедельно.

Напомним, что группа наблюдателей ОБСЕ приступила к несению дежурства на российско-украинской границе в августе 2014 года. Необходимость дополнительного контроля пропускных пунктов была обусловлена неспокойной обстановкой на территории Донбасса. Неоднократно были зафиксированы обстрелы российских КПП украинскими силовиками. Наблюдатели из Франции, Великобритании, Венгрии, Молдавии и других стран прибыли в штаб-квартиру миссии, расположенную в Каменске-Шахтинском. С 1 августа в круглосуточном режиме 19 человек несут службу на указанных пунктах пропуска. Бессменным руководителем группы был француз Поль Пикар. Сегодня стало известно о его возвращении в Вену.

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Отметим, что на сегодняшний день в Ростовской области размещено 27 тыс. 967 граждан сопредельного государства. В семи пунктах временного размещения кров нашли 1 тыс. 132 человека. С начала 2015 года в другие регионы России из Ростовской области выехали свыше 8 тыс. украинских граждан. На миграционном учете в Ростовской области состоит 15 тыс. 830 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на 39 территориях режим ЧС, введенный из-за наплыва граждан Украины на Дон в июне 2014 года, был снят.

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