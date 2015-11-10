Калининград, 10 ноября, 2015, 16:51 — ИА Регнум. На юго-востоке Калининградской области запущено тестовое вещанию пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс). Как сообщили в Агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области, новая станция установлена в одном из самых отдалённых от Калининграда населённых пунктов региона — в посёлке Калинино Нестеровского района (в 8 км от границы с Литвой).

Установка новой станции обеспечит устойчивый приём цифрового эфирного телесигнала на юго-востоке региона, отметили в агентстве.

По информации филиала Калининградского областного радиотелевизионного передающего центра, новая станция вещания транслирует десять общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в составе мультиплекса РТРС-1 на 47 ТВК (частота 682 МГц). Цифровой сигнал передатчика доступен населению посёлка и близлежащих населенных пунктов — более 11 тысяч человек.

На сегодняшний день трансляцию «цифры» в регионе ведут 11 станций цифрового эфирного телевещания. Программы цифрового эфирного телевидения РТРС доступны более 99% населения области.